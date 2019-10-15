《本報記者張瑞楨聲明》柯「偷錄音」說 記者不排除提告

2019-10-15

〔記者唐在馨／台中報導〕台北市長柯文哲前天（十三日）到台中進行輔選行程時，回應地方人士詢問體力為何那麼好？他開玩笑回答：是「吃安，吃安非他命」，當場被地方人士告知有媒體在場，不要亂開玩笑。柯文哲昨天在議場備詢時，不但不認自己開了不當的玩笑，還指責記者偷錄，對此，自由時報記者張瑞楨在臉書發表聲明，直接告訴柯文哲：並無偷錄之事，他並表示，柯文哲的記者「偷錄音」之說，已影射他與現場至少三名記者，觸犯妨害秘密罪，他歡迎柯文哲提告，他也樂於反告柯文哲妨害名譽罪。

本報編輯部︰支持同仁採訪自由

本報編輯部也指出，全力支持記者同仁的採訪自由，不受任何政治勢力的壓迫。

本報記者張瑞楨聲明：

針對柯文哲市長的記者「偷錄音」之說，本人當時拿著體積不小的單眼數位照相機，大方公開拍攝與錄影，在公開場合「共見共聞」攝影記錄，何來「偷錄音（錄影攝影）」？每一個人都有失言時候，如企圖用瞎掰說謊辯詞掩飾失言，只會讓政治人物每況愈下的聲望，更為消磨殆盡。

本月十三日，柯文哲於大雅區永興宮向媽祖上香後，宮方引導到辦公室喝茶，身為主人的永興宮，完全開放記者進入，沒有任何攔阻或禁止採訪之言，辦公室的門亦無深鎖緊閉，人員進出自如，宮方人員還曾對記者招呼「進來喝茶」，柯文哲辦公室提供的行程，並未註記是「不開放採訪」，進入攝影、採訪的記者，也不是只有我一人，還有同業記者至少三人，本人的位置就在柯文哲右方僅約兩公尺，中間隔著立委參選人張睿倉等兩人，本人拿著照相機「公開、大方」錄影與拍照，張睿倉等人看得一清二楚，這些都有錄影與照片為證。

本人認為，政治人物如瞎掰扯謊，其道德人格缺失，比失言或開玩笑嚴重，柯文哲的記者「偷錄音」說，形同指控至少三位記者觸犯刑法的妨害秘密罪，本人歡迎柯文哲提告，本人也很樂意「小蝦米對抗大鯨魚」，控告柯文哲妨害名譽罪，讓法院認證是記者偷拍？還是市長瞎掰毀人名譽？

「吃安、吃安非他命」出自柯文哲之口，非記者強塞柯文哲嘴內，政治人物在公開場合的公開談話，皆可受公評，記者報導亦持「失言、戲言」之角度撰文，與柯文哲當天下午「開玩笑」之說吻合，報導既無錯誤，柯市長又豈能將自己失言之責，強推給記者以圖掩飾？

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