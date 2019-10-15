吸安說挨批 柯稱記者偷錄遭打臉

2019-10-15

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前一席「體力好是因為吸食安非他命」玩笑話惹議，台灣民眾黨雖立刻發聲明強調是趣味談話，但柯昨遇媒體堵訪，鬆口承認吸安玩笑「當然不適當」。然而面對藍綠議員砲聲隆隆，柯昨在議場答詢，卻仍堅稱只是私底下的玩笑話，還牽拖自己被偷錄音，隨即遭當天採訪記者在臉書還原現場，打臉柯說法，引發網友熱烈討論。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，十三日到台中替立委參選人張睿倉輔選，途經永興宮參拜時，被廟方人員誇讚體力好，便開玩笑說自己能騎「一日雙塔」，沒有吃任何好料，而是「吃安非他命」。民眾黨隨後發布聲明以正視聽，強調指柯文哲一席話只是趣味的言談。

柯︰私底下聊天被偷錄音 這太過分了

昨天柯赴議會專案報告，針對柯文哲不斷推說吸安非他命是開玩笑，「那是人家私底下聊天，被偷錄音，這太過分了」，國民黨市議員汪志冰不滿大罵柯「做了最壞的示範」，柯竟回嘴「成熟國家都不會這樣，這是不文明的，所以每個政治人物看起來都假假的」，接著還批評媒體要這樣寫，「實在太有目的了」。

王世堅送尿杯 要求市警局長替柯驗尿

民進黨市議員許淑華痛批，柯態度太過兒戲，很多學生、運動選手其實都很崇拜柯，但柯卻這樣子開玩笑，要求柯公開道歉，不要再硬拗。

市議員王世堅會後受訪時更酸柯「可能真的說溜嘴」，難怪時而亢奮、時而難過，他還當場拿出尿杯，隔空要求台北市警察局長陳嘉昌替柯驗尿，「希望他（柯）下班前交出他的噓噓！」

採訪記者在臉書還原現場 反駁柯牽拖

而柯跳針稱那是「私底下的談話」、「被偷錄音」說法一出，當天在場採訪的記者昨天在臉書還原現場表示，柯文哲十三日於大雅區永興宮向媽祖上香後，宮方引導到辦公室喝茶，完全開放記者進入，宮方人員還曾對記者招呼「進來喝茶」，柯文哲辦公室提供的行程，並未註記是「不開放採訪」，在場媒體至少三人，拿著照相機「公開、大方」錄影與拍照，都有錄影與照片為證。

事實上，這並非是第一次柯失言卻怪罪媒體。日前柯文哲針對香港抗爭者中槍一事發表看法，談論過程中一句「這種紛擾一下去，難免擦槍走火」，讓香港學運領袖黃之鋒痛批柯失言，要求道歉，柯不僅未道歉，反痛批媒體標題斷章取義、帶風向，事實是媒體對柯談話是全文報導。

還有柯心腹、市府顧問蔡壁如在LINE群組轉傳蔡英文總統論文造假訊息，被指散布假訊息，柯文哲卻稱，只是轉傳訊息就登上媒體頭版，「操作太過頭」、「我不太喜歡這種做法」，又是怪罪媒體，推諉責任。

柯文哲失言爭議事件簿

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