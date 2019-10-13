新北立委選情初探》國民黨：有韓侯加持 坐6望7搶8

2019-10-13

〔記者何玉華／新北報導〕二○二○年第十屆新北市立委選舉應選十二席，國民黨目前只有兩席，新北市黨部主委李乾龍評估形勢好轉，席次可望成長到至少六席，另有三席呈五五波局面，有機會勝出，認為至少可取一席，「坐六望七搶八」信心滿滿。

二○一二年立委選舉，國民黨在新北市囊括十席，聲勢高漲，但二○一六年立委選舉，聲勢跌到谷底，只保住第九選區的林德福、第十一選區的羅明才，立委藍綠版圖大洗牌。

國民黨這次在十二個選區依序提名洪孟楷、黃桂蘭、李翁月娥、陳明義、黃志雄、林國春、柯志恩、邱烽堯、林德福、林金結、羅明才、李永萍。

李乾龍評估，現任的林德福、羅明才都穩紮穩打，連任不成問題；其他各選區，除了提名人努力衝刺選票，還有總統提名人韓國瑜、新北市長侯友宜的加持，大有可為。

第十選區「三腳督」 選況待觀察

李乾龍指出，國民黨與無黨籍合作，在第三選區提名無黨籍的現任議員李翁月娥，她曾任改制前的蘆洲市長，從政資歷豐富，加上民進黨在此區的立委，地方服務「有跟沒有一樣」，李翁月娥的情勢看好。

被視為郭台銘根據地的第十選區，國民黨提名市議員林金結挑戰民進黨立委吳琪銘，還要面對新人李縉穎瓜分選票；李乾龍認為，林金結戰力強，連任兩屆議員的基層實力不容小覷，李縉穎有柯文哲、郭台銘的支持，李的選票也會影響民進黨，「三腳督」選況仍待觀察。

李乾龍指出，第七選區提名現任不分區立委柯志恩，學者形象良好，勤走基層頗獲好評；第八選區提名市議員邱烽堯，條件不錯，但過去選舉累積一些恩怨，若能化解將大有可為。

第十二選區現任立委時代力量黃國昌，推出辦公室主任賴嘉倫接棒參選，國民黨、民進黨對這席都展現勢在必得的決心；李乾龍說，李永萍曾任台北市副市長，參選起步早，且地方勢力整合成功，都有助於勝選之路。

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