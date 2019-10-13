新北立委選情初探》民進黨：蔡助攻啟動 坐6望7搶8

2019-10-13

〔記者何玉華／新北報導〕二○二○年第十屆新北市立委選舉應選十二席，目前民進黨佔九席，民進黨新北市黨部執行長李建興分析，民進黨總統選情在新北市趨於穩定，對原本艱困的立委選情有拉抬效果，選況「坐六望七搶八」，有機會達成連任全壘打。

現任九席拚連任 全壘打有希望

民進黨新北市現任立委是呂孫綾、林淑芬、余天、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌、吳琪銘，九人都要拚連任。

李建興指出，第二選區林淑芬、第四選區吳秉叡都是連任多屆的資深立委，加上兩區基本盤長期綠大於藍，面對國民黨提名現任市議員黃桂蘭、陳明義的挑戰，選情相對穩定。

第一選區立委呂孫綾，外有國民黨提名、有家族長期經營實力的洪孟楷挑戰，內有地方派系整合及第三勢力挑戰，選情艱困待突破。

第三選區余天在今年初的立委補選當選，剛操兵不久，選情穩定中潛藏隱憂，地方盛傳時代力量有意自提人選，可能瓜分年輕選票而增添變數。第五選區的蘇巧慧，形象清新、問政專業，再度與黃志雄交手，黃有兩屆立委的資歷，太太洪佳君是現任市議員，後期要看市長侯友宜「母雞」的執政光環加持黃志雄的程度，蘇巧慧審慎備戰。

李建興說，第六選區張宏陸面臨國民黨市議員林國春挑戰，兩人長期在板橋深耕，實力相當，張宏陸有行政院長蘇貞昌子弟兵的光環，林國春與侯友宜同為警界出身，選情膠著。第七選區羅致政的對手是國民黨立委柯志恩，羅致政穩紮穩打。

第八選區（中和區七十六里）傳統上是國民黨鐵票區，江永昌的選情艱困，但國民黨初選失利的張智倫仍有意參選，藍軍面臨分裂。第十選區看似藍軍分裂，有利吳琪銘，但李縉穎個人條件不錯，也可能瓜分綠營的年輕選票，也要嚴防藍軍操作棄保，審慎應對。

第九、十一選區是藍軍大本營，蔡沐霖、張銘祐兩位新人還有很大的努力空間。第十二選區新人賴品妤，本身條件佳，在太陽花學運的知名度高，還有在地出身的前行政院長賴清德加持，有一拚的機會。

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