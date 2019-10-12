王爭取「門票」 橘營︰仍待討論

2019-10-12

〔記者湯世名、陳昀／綜合報導〕前立法院長王金平昨天到彰化縣參加「金平之友會」活動，受到三百多名支持者熱情歡迎。對於是否選總統？王金平只表示：「再說吧！因緣一到就宣布，因緣不到就沒有了！」

王金平步入「金平之友會」會場時受到支持者熱情歡迎，高呼：「王金平加油、王金平凍蒜！」王金平樂得笑呵呵。現場還有前彰化縣長卓伯源、前縣議會議長白鴻森、前立委謝章捷及部分現任縣議員、鄉鎮市民代表與村里長等。

對於外界認為他有如孤鳥，王金平說：「現場有好幾百人支持我，我不孤單啊！」民意所趨，要擋也擋不住，民意沒有來，要強求也沒辦法。

親民黨本月中旬將召開全國策略會議決定總統提名人選，面對王金平積極爭取「門票」，親宋人士昨指出，王金平是黨主席宋楚瑜的好朋友，但「交情歸交情」，王金平過去到現在都是國民黨籍，雙方關係還有很多要釐清，黨中央至今還沒定論。

親宋人士表示，親民黨沒料到郭台銘會突然不選總統，當時評估明年大選沒有第四組人馬的空間，因此黨內僅針對立委、不分區佈局，未具體討論「門票」動向。

據了解，王金平已透過前親民黨立委黃義交告知宋楚瑜自己的意願與理念，並交代幕僚靜待親民黨回應即可；王陣營核心幕僚也說，時候到了才知道結果。橘營人士表示，目前由宋楚瑜親自再戰的可能性最高。

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