焦點評論》第三勢力混戰

2019-10-12

記者鄒景雯／特稿

明年一月的立委選舉，除了藍綠大車拚，第三勢力的混戰更是可觀，在時代力量與親民黨等既有勢力之外，民眾黨與郭家軍同樣來勢洶洶，他們的競合關係當然也牽動藍綠，誰受的影響較大？考驗的是政治精算的能力。

政治勢力的消長，與其領導人物的克里斯瑪直接相關，最近政壇觀測柯文哲、郭台銘、宋楚瑜在雙十日同框時的肢體語言，即源於此。總的來說，郭與柯是有距離，但是郭與柯的距離，小於郭與宋的距離，應是如實的敘述。為什麼會這樣？顯然主動性在郭，這是他按一按計算機後的結果。

郭董是怎麼算的？一定不能忘記他是一個商人，一輩子最精華的歲月都在算。算對算錯是另外一回事，他非算不可，則是確定的。那麼他如何算起？一個七八成資產集中在中國的商人，絕對不會輕忽這是他的核心利益，要與中國繼續打交道，兩件事很重要，一個是臍帶，一個是實力，十月十日郭董參加北市府前慶典，再跑到桃園國旗屋升旗，為什麼？標榜他是中華民國派。

光是如此並不夠，要與中國牽上線，更加緊密的關係是國共的歷史恩仇，然郭台銘已經退出了國民黨，要怎麼隔海表態？他肯定不能加入台灣民眾黨，或與民眾黨跳起黏巴達，之前所謂民眾黨不分區第一名的邀約，很快就成了一廂情願，民眾黨掛著「台灣」，又跟中國毫無淵源，實在不夠純淨；乃至郭董鬆口願意為民眾黨參選人站台，卻特別強調那些具有台獨色彩者除外，癥結全在於此。

至於實力，這也是郭董評估參選總統的贏面不大後，積極要在新國會布置人馬的原因，唯有建立在台灣政治上的勢力，未來郭才有進一步與北京縱橫捭闔的發言權，畢竟郭董不像李嘉誠的洞燭機先，花了十餘年的時間慢慢把資產順利移出了中國，郭董還來不及走，怎麼可以不打點叫板的起碼能力？其實，郭董財大氣粗，不只新生的老虎軍團，他可以直接押注國民黨參選人，這才是更務實的經營。國民黨還在討論候選人若找郭站台的黨紀問題，郭根本就可以暗地裡把大藍的基盤掏空，未來一夕易幟。

而郭董與親民黨隔著更遠，在於前述的光譜定位後，郭家軍的票源已經設定是藍色選民，既然如此，就與親民黨多半重疊，既是搶票，必得分清楚你我。發展至此，宋楚瑜與親民黨應該要精神緊繃了。

大藍與小藍如此，綠營的分合一樣讓人目不暇給。民進黨在背負著執政包袱下，今年同時面臨時力與民眾黨的夾擊，時力受到民眾黨的新起，更是首當其衝。這個板塊的選票流動情況，取決於民進黨在固守基本盤之外，在戰略上是將時力與民眾黨均等分裂？還是讓民眾黨囊括大部分游離票、異軍突起？以及民眾黨企圖同步吸引藍綠游離票的手法上，會不會因為郭董的出手，而藍強綠弱？至於與民眾黨具有競爭關係的時力，則在是否維繫領袖人物的光芒與柯Ｐ一較長短，以及是否能做好與民眾黨清楚的路線分野？

論內政治理，綠色執政並不比二○一六年的較受期待，但是國際環境的急驟變化，則讓綠營的士氣稍獲挹注；一來一去之間，整個綠色大餅能維持現狀、或被民眾黨掃掉可觀的奶油？恐怕要比郭董的運算能力更強大才行。然目前民進黨意氣用事的氣氛，似乎沒有比群雄亂鬥的國民黨冷靜多少。

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