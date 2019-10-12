柯郭同區對打 柯︰不可能100％合作

2019-10-12

〔記者周湘芸／新北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨天陪同黨籍板橋東區立委提名人吳達偉掃街拜票，被問到與鴻海創辦人郭台銘合作是否出現變數？柯文哲表示，民進黨跟國民黨是百分之百衝突，民眾黨與郭九十五％沒有衝突，已經算是很高Leval（程度）的合作，如果完全都一樣，合成一個黨就好。

民眾黨在苗栗縣立委第一選區提名朱哲成、台中市北屯區推派謝文卿參選，郭台銘則分別推出陳怡樺和郭昕宜，雙邊陣營同區對打，外界解讀兩人合作恐破局。

柯文哲受訪指出，雙方未來仍有可能各自推派人選，不可能百分之百合作，「你兒子都沒那麼聽你的話，哪有可能合作夥伴跟你百分之百一樣」。

被問到與郭陣營的差異為何？柯文哲表示，郭台銘為藍營出身，有很多親戚朋友和人脈，柯家軍也有自己的人脈，哪有可能完全一樣？國民黨有初選制度，內部搞到最後沒辦法百分之百協調同一人出來；他認為，台灣的政治理念應該更多元開放。

媒體追問柯是否與親民黨主席宋楚瑜接觸？柯文哲說，和宋楚瑜之間的溝通管道很暢通，他有許多親民黨朋友，每個人有各自的立場，會盡力溝通協調。

吳達偉將挑戰現任民進黨立委羅致政及國民黨參選人柯志恩，外界認為選情艱困。柯文哲表示，只要是有理想的年輕人，都願意給他機會，台灣在國際上處處遭遇阻礙、困難，仍然提著一個○○七手提箱勇闖天下，這也是為什麼台灣的經濟能撐到今天，因為勇於創新、勇敢走出去。

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