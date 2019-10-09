前白宮發言人桑德斯談台灣大選：無論誰當選 都應加入對抗邪惡隊伍

2019-10-09

〔記者呂伊萱、彭琬馨／台北報導〕美國總統川普愛將、美國前白宮發言人桑德斯昨公開表示，川普對中國採取強硬路線，並持續強化與亞洲盟友的關係，她強調「不能對邪惡保持沉默，必須做正確的事」。對於明年台灣大選，桑德斯也說，希望不論誰成為台灣領導人，都要加入對抗邪惡的全球浪潮。

「川普覺得與蔡通話不用大驚小怪」

桑德斯首次訪問台灣，在玉山論壇午宴以「讓美國與盟友夥伴再度偉大！」為主題發表演講，也召開短暫的媒體見面會。她在演講中提到，川普成為美國總統跌破多人眼鏡，美國許多媒體更不樂見，「也對川蔡通話非常不開心」，甚至批評川普「讓自己陷入尷尬境地」。

桑德斯透露，「總統當然了解我們與台灣之間的關係，而且不覺得這有什麼好大驚小怪，他不在乎。」她也說，川普總統了解美中關係的重要性，並且對中國採取強硬路線。

桑德斯說，美國擁有強大的亞洲盟友，川普上任以來也致力於強化這些關係，即使總是強調「美國優先」，但「這不代表我們不會互相幫助和共同努力」，比起仰仗國際盟友、受制於人甚至弱化主權，川普更樂見為自己挺身而出的國家領袖。她強調，美國永遠會和朋友站在一起，「我們是良善的力量，也永遠會是那個挺身而出的人」。

被媒體問及台灣明年選舉時，桑德斯說，這是台灣人民要自己做的決定，但無論未來是誰擔任台灣的領導人，都應該加入對抗邪惡的隊伍、站出來做對的事。

台灣亞洲交流基金會昨起於台北舉行兩天的「玉山論壇：亞洲創新與進步對話」，主題為「深化亞洲進步夥伴關係」，包括加拿大前總理哈帕、美國務院亞太副助卿孫曉雅、印度前國安顧問兼外長梅農，以及韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬等十二國意見領袖、現任官員與學者專家，超過四百位嘉賓共襄盛舉，場面盛大。

中國圍堵 蔡：台灣貢獻國際決心不變

蔡總統出席開幕演講，分享台灣近年與新南向國家在教育、醫療和投資等方面的互動成果。總統提到，中國試圖孤立並抹殺台灣努力的舉動，「對區域穩定只有妨害、毫無建樹」，接著重申台灣對國際社會實踐承諾的決心，「為世界更美好做出貢獻，永遠不該受到政治阻礙或壓迫」。

加拿大前總理哈帕指出，這是技術革新和政治挑戰帶來劇烈變動的時代，對於未來，他建議發展包容性經濟、雙贏貿易關係與鼓勵跨疆界的人才交流，以確保永續發展。

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