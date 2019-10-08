法務部長︰組織犯罪 嚴辦到底

2019-10-08

〔記者楊國文／台北報導〕統促黨成員對香港藝人何韻詩潑灑紅漆，卻獲法院裁定交保，法務部長蔡清祥昨宣示，何案仍積極偵辦中，不容許任何人假政黨外衣從事犯罪行為，組織犯罪案件一定會嚴辦下去，檢察總長江惠民今日將召集檢、警、調等首長全力蒐證，嚴懲暴力、組織犯罪。

不容披政黨外衣 從事犯罪行為

立法院司法及法制委員會昨邀法務部長蔡清祥及所屬單位主管列席報告並備詢，及審查明年度法務部預算、矯正機關作業基金收支等事項，立委管碧玲、洪慈庸質詢時，都將焦點指向潑漆案被告聲押卻未獲准一事。

管碧玲列出「統促黨暴力事件簿」，國人長期以來對統促黨的認知，是一個使用暴力手段的集團，檢方沒有從統促黨歷次行動中，去說明潑漆行動是有計劃、系統性的，來說服法院它是利用登記成合法政黨作為掩護的「犯罪組織」，讓人民對司法失去信任。

洪慈庸質詢指出，日前警政署全國掃黑共有三百三十七人到案，其中八人有統促黨背景，加上統促黨也涉及多起暴力討債案件，檢方有無加強查緝該組織、是否以組織犯罪防制條例加以查辦？

蔡清祥強調，何韻詩案仍積極偵查中，組織犯罪部份也繼續查辦，此案被告聲押未獲准，不代表未犯罪。統促黨雖經合法註冊，但政府不容許有任何暴力、犯罪團體藉由政黨外衣來從事犯罪行為，若有具體犯罪事證，一定會嚴辦下去；至於統促黨是否為暴力犯罪團體，仍要由檢察官依個案情節、具體犯罪行為和證據來認定。

檢察總長今召集檢警調 成立小組

蔡清祥並宣示，組織犯罪一定會嚴辦，更不容許暴力介入選舉，為整合人力、證據，檢察總長江惠民八日下午將召集檢、警、調等首長成立小組研擬查緝之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法