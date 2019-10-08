玉山論壇今登場 多國政要與會

2019-10-08

加拿大前總理應邀主題演講

〔記者呂伊萱／台北報導〕第三屆「玉山論壇」今登場，加拿大前總理哈帕、美國國務院亞太副助卿孫曉雅、美國白宮前發言人桑德斯、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德、印度前國家安全顧問兼外長梅農、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬等多國政要將與會。

台灣亞洲交流基金會今起於台北君悅酒店舉行為期兩天的「玉山論壇」，蔡總統將參加開幕式並發表演講。外交部昨表示，「玉山論壇」今年度主題演講將由加拿大前總理哈帕應邀發表，孫曉雅與桑德斯也將在重點場次發表專題演講。

此外，日本日華懇會長、眾議員古屋圭司，菲律賓總統府前內閣部長艾曼德、印度德里中國研究所諮詢委員會主席梅農、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬等貴賓，也將出席相關場次發表演講或與談。

梅農昨天被媒體問及，他在中國和平崛起期間派駐中國，如何看待中國的現況與未來區域情勢，是否走向侵略而破壞和平？

梅農表示，中國在過去這段時間以來的劇烈成長，當然對區域情勢帶來一定程度的干擾。他提到，除了中國崛起，還有其他導致區域不穩定的因素，例如史上最激烈的軍備競賽、一九九七年經濟危機，諸多的領土和海域爭議，朝鮮半島及核武爭議等。

梅農指出，區域內幾個主要政權，不論是印度、中國或日本，都將心力放在解決內部問題，這也使得區域能維持和平，「但未來能否維持，我不能預言」。

梅農同時直言，區域內越來越多國家往極權專制發展，導致外交上的談判與妥協更加困難，「的確令人擔憂」；區域內經濟面臨危機，比方說，大家試圖對抗中國崛起，「很難預料這會帶來更大的衝突，或是得以維持和平」。

印度前外長讚新南向政策成功

對於台灣與印度的關係，梅農以「成功」（success）形容台灣的新南向政策。他說，「數字會說話」，近年來台印經貿投資增加、人員交流增加，現在有超過兩千名印度學生在台灣就讀，顯示雙邊關係的穩定成長與政策成效。

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