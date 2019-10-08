接韓縣市競總主委？ 侯盧仍未點頭

2019-10-08

不甩黨中央 侯也不辦雙十升旗典禮

〔記者林良昇、何玉華、蘇孟娟、陳賢義／綜合報導〕備戰二○二○大選，國民黨昨舉行誓師，與各縣市黨部主委會報，由黨主席吳敦義親自督軍；擔任韓國瑜競選總部總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權重申，希望由執政縣市長擔任縣市的總統、立委聯合競選總部主委。不過，一直未答應接任競選總部主委的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，昨仍不鬆口，強調目前最重要的工作就是專心拚市政。

國民黨昨召開「二○二○二合一大選誓師」，與各縣市黨部主委會報。由於侯友宜、盧秀燕等部分藍營縣市長尚未出任縣市競選總部主委，曾永權在會中重申，希望執政的縣市長擔任該縣市競選總部主委、議長擔任後援會總會長，並共推德高望重、具號召力的地方人士擔任顧問團總團長，各黨部主委擔任總幹事，將黨的輔選系統、地方組織系統及韓辦系統加以整合，讓競選總部更為扎實，提升戰力。

但侯友宜昨受訪時，仍然對接競總主委強調，這與市政無關，他目前最重要的工作就是專心拚市政；市府新聞局長蔣志薇表示，侯友宜去年競選時就多次強調，四百萬市民都是他的競總主委、市民就是他的頭家，侯當初的競選總部也沒有設置主委，就任市長後更專注拚市政，沒有規劃接任競選總部主委的想法。

盧秀燕則是透過中市新聞局長黃國瑋表示，現階段仍以全力拚市政為優先，其餘暫無進一步想法。

而新北市不甩黨中央還不止於此，國民黨主席吳敦義希望國民黨執政縣市自辦國慶升旗典禮，但新北市卻決定今年取消已連辦兩年的國慶升旗典禮，做法已引發議論。民政局長柯慶忠表示，考量國慶日與元旦的時間點近，且升旗活動的性質一致，三、四個月前就決定擇一在元旦擴大舉行，外界不必過度聯想。

吳韓下週開始 要全台走透透

此外，曾永權昨在台東主持工作會報時透露，國民黨已規劃百日輔選計畫，吳、韓在國慶連假後將全台走透透，國民黨也會提出民進黨「十大倒行逆施」施政，讓全國人民下架民進黨。

工商建設研究會今舉辦的「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會成立大會」，吳敦義、韓國瑜就將同台。

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