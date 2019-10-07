吳釗燮：台美關係40年來最佳

2019-10-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕在中國連續挖角我太平洋兩友邦後，外交部長吳釗燮表示，雖然中國不斷擴大對台外交打壓，「踏實外交」仍然取得許多重要突破和成果，特別是和美日歐等理念相近國家間的關係均明顯提升。台美今天將首開「政府對政府」層級的「太平洋對話」，正反映台美外交合作愈趨高調公開。

吳釗燮今將赴立院外交委員會進行業務報告並備詢。報告中指出，過去三年多來政府全力推動「踏實外交」，努力維持台海現狀，不挑釁也不激化，然而中國卻持續意圖消滅我國家主權，並限縮台灣的國際生存空間；儘管如此，「踏實外交」仍然取得許多重要突破和成果，特別是和美國、日本、歐洲等理念相近國家間的關係，均「明顯提升」。

美台今「政府對政府」對話

報告大篇幅提及台美關係，吳釗燮指出，近年的台美關係堅實穩固、穩健發展，可說是「四十年來最佳」；具體事例包括美方行政部門多次重申「台灣關係法」與六項保證、國會通過「台灣旅行法」等多項友台法案、川普政府將台灣納入美國印太戰略架構、台灣與美國首次同時放入事務機構名稱、五度宣布對台軍售提升台灣防衛能力等。

此外，今年台美共同首開的對話機制就有「印太民主治理諮商」與今天將登場的台美首屆「太平洋對話」，不僅層級提高到「政府與政府間的政策對話」，由吳釗燮與美國國務院副助卿孫曉雅共同主持，也由美方出面邀請多國駐台代表與大使出席；加上持續擴大的台美全球合作架構（GCTF）訓練計畫，均是透過台美搭建國際舞台、實質強化台灣與區域夥伴互動的有力之舉。

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