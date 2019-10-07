集遊法「禁蒙面」 陳家欽：僅針對威脅公安者

2019-10-07

〔記者姚岳宏、魏瑾筠／綜合報導〕香港政府針對反送中運動提「反蒙面法」，台北市警察局長陳嘉昌日前在議會答詢時表示，在台北市遊行也是不能夠蒙面，以前未落實，未來會執法；但此說被內政部長徐國勇打臉。台北市長柯文哲昨天受訪反問國家法令在哪裡？還要警政署出來講。警政署長陳家欽受訪說，集會遊行法雖有相關規定，但僅對少數和威脅公安者。

陳家欽表示，法規對人民或團體申請集會遊行很少做限制，雖然「集會遊行法」第十四條有相關規定，但僅針對少數個案或有情資狀況者，以及對公共安全產生威脅者才會限制施行，並非普遍性的，或許陳嘉昌的論述讓大家有所誤解。

市警察局昨天也發新聞稿，指集遊法第十四條第六款規範妨害身分辨識之化裝事項，授權警察機關審核集會遊行申請時，若顧慮因戴面具、化裝而有影響集遊安全之虞，可於准駁時「加註必要之限制」。

市警局表示，在取締蒙面人士參與陳抗活動將會有個啟動時機，警方會將蒙面民眾干擾情形告知主辦單位，並由主辦單位宣稱不歡迎蒙面民眾參與，另經主辦單位糾察人員勸導無效，請求警方介入或協助時，警方才開始介入協助。

柯文哲昨在桃園被媒體追問遭徐國勇打臉一事，先是唉了一聲，然後指國家法令在那裡，要怎麼執行叫警政署出來講；他批，市長跟警政署是市警局兩個老闆，警政署一直在下指導棋，他要求陳嘉昌依法行政，可是（警政署）長官常要求不要依法行政。

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