台美「政府與政府」對話 明登場

2019-10-06

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕台灣與美國近期升高互動，也進一步公開兩國在對外關係的合作計畫。外交部昨日宣布，台美將在明日（七日）於台北共同召開首屆「太平洋對話」會議，美方代表將由國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅出席。雙方將透過「政府與政府間的政策對話」，討論未來在太平洋地區的合作機會，共同鞏固台灣邦交。

首屆「太平洋對話」在台北

蔡政府上台後，中國強挖台灣邦交國，台美也多次在檯面下合作並交換情資，掌握邦交國的政經動態。但台灣在上月連斷了南太國家索羅門群島、吉里巴斯兩邦交國，中國在太平洋地區的擴張引起美方高度警戒，台美召開首屆「太平洋對話」會議，顯示美方已不避諱公開與台灣在外交關係的合作，這也是給北京明確的政治訊號。

外交部昨舉行台美首屆「太平洋對話」會前記者會，政務次長徐斯儉、亞東太平洋司司長葛葆萱、北美司司長姚金祥、國際組織司司長陳龍錦出席說明。

美亞太副助卿 孫曉雅與會

外交部表示，七日上午的開幕式由外交部長吳釗燮與孫曉雅共同主持，下午會議則由徐斯儉與孫曉雅出席。

根據規劃，兩國對話將朝建制化設計，預計一年舉辦一次，地點在台美兩地輪流辦理。姚金祥說，首屆的太平洋對話預計由美國在台協會出面邀請理念相近友邦，可能包含日本、紐澳、加拿大等國駐台代表，我太平洋友邦駐台大使也將一同參與。

徐斯儉指出，這是首次有國務院官員來台與我政府官員進行對話，「是政府與政府間的政策對話」；葛葆萱說，美方對於近來的太平洋局勢非常關切，也可說是藉此對話共同鞏固我國在太平洋的友邦，盼藉此平台討論各國在太平洋島國發展援助項目的協調合作，使我國太平洋友邦國家的各項援助發揮最大效益。

外交部說，孫曉雅也將受邀出席玉山論壇，並拜會我政府高層。身兼美國ＡＰＥＣ（亞太經合作）資深官員的孫曉雅，也將與外交部討論未來如何加強台美在ＡＰＥＣ架構下的合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法