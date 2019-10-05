韓國瑜自稱沒罵過人 蔡英文：他不是才剛罵我

2019-10-05

韓再嗆蔡有詐騙行為 堅持「沒有罵過任何一個人」

〔記者羅欣貞、陳彥廷、葉永騫、王榮祥／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜自稱參選以來不曾罵過人，總統蔡英文昨直接打臉「他不是才剛剛罵我？」

蔡英文昨走訪屏東縣，對於媒體詢問，高雄市長韓國瑜的臉書說蔡總統守護台灣的方式是詐騙，像是一例一休、私菸案等，蔡英文簡單回應一句「他講這些有公信力嗎？」

蔡英文表示，她因推動改革而得罪很多人，但她很勇敢，一步一腳印打下好基礎，台灣未來十年的發展基礎都打好了；要守住台灣主權，才能守住台灣人的尊嚴，她有信心能守住台灣的自由和民主。蔡也說，明年大選關鍵在投票率，只要支持者去投票，就有贏的機會。

韓國瑜昨重申從沒罵過人，建議蔡總統好好思考一下，執政三年半是否完全無能？若連任是否有詐騙行為？

韓國瑜前天表示，選舉以來從沒罵過一人；前晚則透過臉書批評蔡英文政府老是說守護台灣，但他們三年來真正在守護的，不是兩千三百萬人的台灣，而是在守護特定團體或政黨派系的利益，這不是守護、這是詐騙。

蔡英文昨打臉韓國瑜「他不是才剛剛罵我？」韓回嗆，蔡英文說守護中華民國主權最用力的就是她，其實這三年半執政，看著中華民國對外關係一個接一個斷交，如何守護中華民國主權？所以他才說這根本不是守護主權、這是詐騙行為。韓國瑜重申，選舉迄今，自己一直堅持民主價值、愛與包容，沒有罵過任何一個人。

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