郭柯拍定裝照 民眾黨4人有獎

2019-10-03

〔記者沈佩瑤、陳柔蓁／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘，昨晚合體替雙方陣營立委參選人拍攝定裝照。與郭董合照的民眾黨立委參選人有本名吳達偉的網路名人z9及徐立信、何景榮、蔡宜芳等四人，另有郭家軍的李縉穎（前立委李嘉進之子）。

台灣民眾黨首波推出的不分區與區域立委名單共李佳玲、張幸松、何景榮、朱哲成、張睿倉、吳達偉、徐立信、蔡宜芳等八人，但不是每個人都能與郭台銘合照。

郭柯合體，雖然未見前立法院長王金平，但王金平千金王馨敏昨晚拍攝期間也特地帶甜點到場探班。

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