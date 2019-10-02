南市總預算案遭退 黃偉哲今訪郭信良

2019-10-02

〔記者洪瑞琴、劉婉君／台南報導〕台南市明年度總預算涉及重大建設與警消社福，據議會提供給市府的程序委員會會議紀錄，郭信良議長決定不予審議。為求市民福祉不受影響，台南市長黃偉哲昨日要求市府秘書長方進呈聯絡市議會，確認今天上午將親自拜會郭信良議長，溝通總預算案。

黃偉哲表示，市府明年歲出增加，除了用於道路、農水路、治水等中央補助的重大建設外，還包括警消員額增加帶來的人事費用，以及危險與繁重加給，所有預算均用在市民期盼的各種發展。

黃偉哲強調，許多縣市因為爭取到中央建設而必須舉債，例如高雄舉債六十四億、新北舉債一四五億、台中舉債一九八億，當各縣市都為了建設而舉債，台南也不能因為死守「零舉債」而失去建設機會。

對此，市議會昨天晚間以新聞稿回應指出，雖然是遲來的市長說明，但議會永遠打開大門與市府溝通，已通知民進黨團、國民黨團、無黨聯盟等議員共同參加。

市議會表示，市府明年度預算高達千億元，超出過去編列規模一百四十億元左右，且必須舉債五十九億元，黃偉哲曾強調不債留子孫，再加上他從未針對施政重點與編列預算間的關係，向議會說明清楚，議會只能以他說過的話為審議依據，希望市府以不舉債、不債留子孫為原則，重新檢視明年度的總預算，待檢討完畢後，再重新送審查。

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