明審查「國家情報工作法修正草案」 納經濟領域 完備國安防護網

2019-10-01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明日將審查「國家情報工作法修正草案」，屆時將併案審查八個朝野立委與政院提出的版本，盼進一步強化民主防衛及情報工作安全。國安局昨表明支持，只要能遏止中共滲透、強化國家安全，提升情報工作作為的修法，均持肯定立場。

「國家情報工作法」修法共有八案，其中民進黨立委趙天麟主張除軍事領域外，納入攸關國家安全經濟領域的情報秘密保護條款及提高刑期與終身追訴概念；明定「涉及經行政院依職權核定的關鍵技術產業，其範疇有關營業秘密之洩露、盜取等不正事端之徵候或情資，情報機關應就足以影響國家安全或利益的資訊，進行蒐集、研析、處理及運用」。明確賦予情報機關相關權能。

民進黨立委羅致政提案版本則欲強化情報人員安全查核機制。國安局表示，盼可透過共同的討論形成共識，以完備國家情報法制。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，相較於美國等資訊情報安全法律修訂，其實我國都屬於最小幅度的修正與補強，安全查核法源及軍事領域外的情報秘密保護，都有必要性。

他強調，我國各情治單位雖都有安全查核機制，但各自規範不同，且我國尚無較明確的法源依據，因此，這次「國家情報工作法」修法在法律明確化此作為有其必要。他也表示，只有民主國家才有明確的相關查核，藉此保障國家安全及情報安全工作。

對於趙天麟提案版本納入經濟領域，董立文指出，我國有迫切修補此漏洞的需要，過去我國妨礙營業機密等相關內容，完全從民間、商業角度看待，權益侵犯也被視為民間損失。但放眼今日環境，許多民間企業的機密如外洩，將直接涉及國家競爭力，甚至國力的衰落，而這些從美中貿易戰「科技戰」攻防即可見端倪。

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