電競嘉年華早取消 韓列施政報告

2019-09-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○一九高雄電競嘉年華已取消，高雄市長韓國瑜卻仍列入施政報告，遭批連白紙黑字都是假的！高市運動發展局長程紹同昨出面說明，因下半年活動太多、合作廠商建議延到明年春天，「沒在施政報告定稿中更新，是我們沒做到的地方」。

施政報告白紙黑字挨批都是假的

高雄市長韓國瑜前天照稿唸施政報告，提及未來將配合中央公布相關政策及法令，建構高雄電競產業發展環境、並以跨機關（運動發展局、經濟發展局及教育局）連結產、學相關單位，交流共商打造電競首都。

他進一步提及，市府運動發展局已輔導本市體育會成立電競委員會，未來將配合全國協會資源推動賽事舉辦及選手培訓，並補助本市大專院校持續推廣辦理電競賽事，而運動發展局與中華民國電子競技運動協會，訂於今年十二月共同辦理二○一九高雄電競嘉年華。

市府指出，七月舉辦完成電競產業座談會後，延續推動電競政策方針，規劃二○一九高雄電競嘉年華活動，運動發展局與中華民國電子競技運動協會洽談合作，希望以協會專業角度、協助年底十二月規劃一場屬於高雄的「電競嘉年華」，推動高雄市電競運動的風氣，爰此運動發展局將此計畫提供作為施政報告項目。

運發局：未及時給市長新資訊

為此，市府也積極尋求贊助商共同參與此活動，但後續潛在贊助商考量年底大型活動甚多，且已包含同類型的體感嘉年華活動，因此希望市府明年春天再舉辦，所以籌備多時的「高雄電競嘉年華」經討論後，決定尊重潛在贊助商建議延後。

運動發展局聲明，未能及時提供最新資訊予市長向市民朋友報告，在此致歉。

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