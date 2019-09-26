美參院審「台北法案」行政部門支持

2019-09-26

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國參議院外委會廿五日預定審查護台邦交的「台北法案」。共同提案人之一、參院外委會亞太小組主席賈德納昨表示，法案用意是讓台灣邦交國了解，「若摒棄台灣，會發生什麼事」；且該法案獲得行政部門支持，他將提出修正文件，促美台啟動雙邊貿易協商的文字入法。

賈德納推美台貿易協商入法

中國上週從台灣挖角索羅門與吉里巴斯兩個太平洋友邦，美國與日本等國紛紛表達失望和關切。長期挺台的多位美國議員，在斷交事件發生後發聲關切，其中參議員賈德納與魯比歐更再次強調，「是時候通過台北法案了」。

「台北法案」全稱是「台灣盟邦國際保障與強化倡議」，提案中要求美國採取行動與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係；對於考慮改變或降低與台灣關係的國家，法案則授權國務卿能增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國經濟或軍事方面的援助。

賈德納廿四日在中央社訪問中指出，參議院外交委員會廿五日將審議「台北法案」；賈德納也提到，美國高度關切中國霸凌台灣的行為，他上週與國務卿龐皮歐會面時談論這個問題，並商議美方該如何挺身協助台灣捍衛邦交，以及維護台灣在世界各地的經濟利益與機會。

賈德納認為，在當前情況下，通過「台北法案」更重要，因法案確保美國國會能要求行政部門拿出具體作為，讓事情不會只是未知數，也讓台灣邦交國清楚知道，「若你決定摒棄台灣，會發生什麼事」。法案同時清楚傳達，美國政府會「獎勵」那些繼續與台灣友好並積極主動的國家。

賈德納也說，他將於廿五日會議中提出法案修正，加入要求美方與台灣展開雙邊貿易協商的文字，以利雙方簽署自由貿易協定（FTA）。

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