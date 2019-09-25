王金平若參選 藍委嗆馬上開除黨籍

2019-09-25

「希望王院長趕快回家吧！」

〔記者林良昇、俞肇福／綜合報導〕前立法院長王金平有可能披「橘袍」參選二○二○總統，引發藍營波動。立法院國民黨團總召曾銘宗昨表示，萬一王出來選總統，第一時間就要開除黨籍。國民黨立委李彥秀憂心表示，藍軍選情不如預期，王若出走是雪上加霜，恐讓民進黨漁翁得利，「希望王院長三思」。

王金平前天首度明確表示，對於努力爭取親民黨「門票」參選總統「可以這麼解讀」，「否則你怎麼去達到參選的結果呢？」親民黨也證實，王有透過中間人接觸親民黨主席宋楚瑜，王與親民黨合作，披上橘袍角逐總統大位，已不再是不可能。

憂王出走 民進黨漁翁得利

國民黨立委陳學聖對此嘆了一口氣說，王金平出來參選總統，對整體選情的影響僅是「還好」而已，但每張票都很重要，「希望王院長趕快回家吧！」

陳學聖指出，到目前為止，國民黨都還沒有談到王金平現在的不分區立委資格，沒這樣做就是希望保持最大的誠意與彈性，希望王體會到大家的用心，還有轉圜空間，畢竟大家都是一輩子的戰友，不要發生大家都不想見到的情況。

李彥秀表示，回歸到中華民國路線是藍軍共同的期待，相信不論鴻海創辦人郭台銘也好，王金平也好，都有這樣的期許，透過藍軍的團結才可能真的讓藍軍重返執政，回到中華民國路線。

對於王金平可能披「橘袍」參選總統，曾銘宗受訪表示，還是奉勸王金平留在國民黨內一起打拚，王一直是國民黨最大資產，但萬一王金平真的出來競選，「我們要求第一時間開除黨籍，第一時間馬上處理」。

對於王金平可能披橘袍參選，國民黨副主席曾永權昨到基隆主持黨務活動，受訪時說，自己也是從媒體上得知，尚未有進一步訊息；韓國瑜競選總部策略小組委員謝國樑表示，王院長是國民黨最後一個流落在外的黨內同志，「在所謂的傳言變成真實之前，真心期盼王能回歸」。

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