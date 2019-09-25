郭柯「雙母雞」陣勢 聯手進擊國會

2019-09-25

郭台銘、柯文哲全台輔選

〔記者沈佩瑤、陳柔蓁／台北報導〕二○二○選戰激烈，昨傳出鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲已達成共識，除柯、郭將以「雙母雞」陣勢全台站台輔選，並將「共提立委參選人」、「共享競選團隊人才」、「互掛選舉看板」，三方位搶攻國會。

立委提名 兩陣營不強碰

民眾黨發起人蔡壁如昨證實，有跟對方說找時間坐下來比對，「他們有提的（區域）我們就不會去提。」知情人士更透露，郭台銘幕僚高虹安也在民眾黨不分區立委口袋名單中。

永齡基金會顧問郭昕宜回應，高虹安是郭、柯幕僚開會討論不分區過程中，提到的郭陣營人選之一；郭過去接觸過的各界優秀人才、各領域中有成就之人，列了一些人選，除了要選出最強組合，也要探詢本人意願，因此最終名單還未定案，但「這份不分區名單，一定會非常亮眼」。

民眾黨預計十月中旬前公布第二波區域立委提名名單，至於不分區立委名單最晚十一月初公布第一波人選。蔡壁如昨受訪表示，有跟對方（指郭陣營）說，找時間坐下來比對，全國有七十三席區域立委，「尊重他們，他們有提的我們就不會去提。」另外在不分區部分則是講求性別平等，郭台銘那邊有很多科技界好手，若願意推薦就會納入，但目前尚未討論到。

昨傳出台經院所長孫智麗、女人迷創辦人張瑋軒都被列入民眾黨不分區立委口袋名單；蔡壁如證實，確實有和這兩人接觸，孫很樂意，張則說還要再想一下。

至於「郭柯聯盟」，蔡壁如說，郭董每次都說要捐錢，自己都說不用，因為去年選舉根本就是「無氧呼吸」、「很節省」，既然自許要改變台灣政治文化，除了不插旗、不掛看板，在選舉經費上也應該瘦身。

共享競選團隊 互掛看板

郭昕宜則說，柯市長有來徵詢郭先生推薦優秀人選，作為不分區立委候選人；至於區域立委，雙方的合作默契是「民眾黨提名的區域、郭陣營就不要提」，並共享競選團隊人才、郭柯與立委候選人合照、掛選舉看板等。

對於蔡沁瑜、李縉穎、郭昕宜等郭幕僚分別遷籍桃園、新北、台中。郭昕宜強調，「努力朝參選立委規劃，還沒確定」。

郭昕宜指出，郭、柯陣營持續保有合作默契，對台灣民眾黨推出的立委候選人，會支持到底，其他理念相同的政黨，郭陣營也願意一起合作。至於與王金平的第三勢力大聯盟，在立委方面怎麼合作呢？郭昕宜表示，「目前還沒收到那方面的資訊」。

另外，對於外界認為柯文哲有意爭取親民黨支持，拿政黨推薦門票參選總統，柯文哲昨早受訪僅說「再說吧」。他不清楚前立法院長王金平的情形，「但我們應該有再約吧，他（指親民黨主席宋楚瑜）好像這陣子出國，等人家回來啊。」

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