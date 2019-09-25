高雄市議會強行表決準時下班 民進黨團批護航草包

2019-09-25

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會昨預備會議決定議程，藍綠議員吵成一團，國民黨最後強行表決通過六點「準時」下班的原議，引發民進黨團強烈抗議，認為是「高雄市議會最黑暗的一天」；議員也抨擊是為護航韓國瑜，避免「草包」被考倒，並批韓國瑜「有必要這麼孬嗎？」

議員轟韓「有必要這麼孬嗎？」

市長韓國瑜強調，其實這是議會的事情，市府本來就不宜多問或多表示意見，完全尊重議會；但是比較其他五都，高雄市議會做這個決定，應該跟其他五都不會太大的差異化。

韓：完全尊重議會決定

韓國瑜補充說：「我講是整個下班、開會，議會結束的時間，沒有太大的差異化，我想我們尊重市議會的決定」。

高雄市議會昨天舉行預備會議，針對第二次定期大會議事日程表進行表決，藍綠吵成一團，最後以三十三票贊成通過議事日程表，包括市長施政報告與質詢、市政總質詢都依議事規則及辦法，準時開會及散會，時間屆滿不予延長等。

市議會：高市質詢市長的時間最充分

高雄市議會指出，比較六都議程安排，「市長施政報告與質詢」議程進行二天，每位議員質詢十五分鐘，並在第一天上午安排黨團質詢，比起台北市二個下午（合計一天），議程每人六分鐘質詢、新北市一天議程，每人質詢六分鐘、桃園市一天議程，每人十分鐘、台中市一天議程，每人五分鐘、台南市一天議程，高雄市議員質詢市長的時間最為充分。

市議會指出，另在議員市政總質詢、部門業務質詢時間，高雄市議員質詢時間也多於其他五都；有關散會時間，高雄市議會表定為下午六點，非委員會議員質詢還能授權由召集人彈性調整，當日延後至多三十分鐘，除台北市議會表定六點半外，比其他議會分別表定五點半及五點散會，高雄市議員問政權益也最受保障。

市議員康裕成表示，國民黨團不敢記名表決，主席完全忽視民進黨提議的記名表決，國民黨敢主張卻不敢記名，她批國民黨才是兩套標準，過去質詢到晚上九點、十點是誰？翻開議事紀錄非常清楚。

若六點下班 將有22名議員無法質詢

康裕成說，國民黨議事改變是為了護航韓國瑜，九月廿六、廿七日（市長施政報告與質詢）讓每位議員登記，若準時六點下班，有廿二名議員無法上台質詢。市議員鄭光峰也說︰「這是高雄市議會最黑暗的一天」，國民黨團用多數人霸凌高雄市民的權益，讓議員質詢只能到下午六點，完全忽略廿二名議員登記發言的權利。

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