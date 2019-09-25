《台中》民眾黨也推人選 洪慈庸：不在意

2019-09-25

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸昨陪同總統蔡英文參訪豐興鋼鐵廠，由於台灣民眾黨在她選區也提名參選人，媒體問她：柯文哲是不是很故意？洪慈庸說「柯市長有很多面向」，她不在意民眾黨推出什麼人，但是要「莫忘初衷」也就是讓台灣更好，讓台灣成為一個正常的國家。

媒體問，「在妳和林昶佐的選區，民眾黨都推出參選人，網友批評柯文哲很故意，妳也這樣想嗎？」

洪慈庸表示，柯市長有很多面向，每個面向可能大家都不太能夠理解，但「國家利益在政黨利益之前，政黨利益在個人之前」，希望民眾黨能就這個共同的理念、想法及方向，一起合作，讓台灣社會發展更好，至於在選區推出什麼人，倒不是那麼關心。

洪慈庸強調，從「洪仲丘事件」開始，到「太陽花學運」及現在，我們過去的初衷及理念不能忘記，初衷就是讓台灣更好，讓台灣成為一個正常的國家，這才是未來要去好好思考及努力的方向。

針對蔡英文總統將洪慈庸及陳柏惟列入民進黨聯合競選團隊，洪慈庸表示，國會每一席都非常重要，這次目標希望本土派（即台派）獲得過半席次，過去幾年的改革可持續下去，勿因這次選舉沒過半而走回頭路，並希望蔡總統在第二任時能推出更多的改革政策，「我們也會在立法院支持」，希望捍衛台灣的主權，讓台灣社會能繼續往前走。

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