F-16V進駐台東 空軍估增補387人

2019-09-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會與財政委員會昨聯席審查「新式戰機採購特別條例草案」，軍方首度公開證實，新戰機將編成一個戰術戰鬥機新聯隊，並進駐台東志航基地，原駐守於此基地的訓練聯隊將縮編，改隸屬空軍官校飛行訓練指揮部。如此一來，空軍未來可能維持七個聯隊編制，不會新增「八聯隊」。

根據空軍目前編制，有四個戰術戰鬥機聯隊、一個戰術混合聯隊、一個混合聯隊與一個飛行訓練聯隊，分別是主力為IDF經國號戰機的第一、第三聯隊、採用幻象2000戰機的第二聯隊、使用F-16戰機的第四聯隊，第五聯隊則是F-16戰機和F-5戰機混編，第六聯隊則納編定翼機。至於駐守台東志航基地的第七聯隊，則為使用F-5戰機的訓練聯隊。

維持七個聯隊編制

民進黨立委趙天麟質詢表示，新戰機建軍攸關人力問題，雖建軍地點尚未確定，但空軍未來將增購六十六架戰機，員額足夠與否及建軍位置，都將牽涉相關規劃。空軍參謀長劉任遠答詢表示，空軍未來將在台東成立新的戰術戰鬥機聯隊，原駐守台東的訓練聯隊將縮編併入空軍官校飛行訓練指揮部之下。

我國「勇鷹」高教機原型機今日出廠，預計在二○二六年前，將六十六架高教機全數撥交給空軍，藉此取代AT-3高教機和擔任部訓機的F-5戰機。劉任遠表示，新式高教機陸續成軍後，我國訓練軍機數量會減少，縮編至空軍官校之下，也能使空軍訓練單位統一指揮。

劉任遠表示，雖單位經歷調整，但人力仍有差異，因此空軍已進行規劃，明年起增加空勤、技勤人力，盼新戰機單位初始成軍時，能讓人裝編現達到八十％以上。國防部長嚴德發表示，空軍經檢討，預計需要增加三百八十七名官兵，國防部將全力予以支援。

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