藍綠組織戰 冷處理柯家軍

2019-09-23

〔記者郭安家／台北報導〕二○二○立委選舉戰鼓頻催，兩大黨在北市進入組織戰。民進黨昨天開始辦參選人握手見面會，加強與基層幹部的串聯，未來也希望總統蔡英文能安排與每區參選人造勢；對於來搶票的台灣民眾黨，民進黨多數選將、輔選人員只想冷處理。國民黨部分，也辦每里固本會報、每一區每一季的黨員慶生會，總統參選人韓國瑜北上造勢行程還待規劃。

民進黨辦見面會 加強基層串聯

民進黨第六選區立委參選人謝佩芬昨就在議會辦握手活動，民進黨副秘書長林飛帆不僅到場，民進黨台北市黨部也安排基層幹部到場串聯。黨部主委陳正德表示，八個選區中，民進黨提名及禮讓現任立委有三人，另徵召三位議員、兩位新人，將為他們辦握手見面會；而黨部組織資源也一併提供給第五選區無黨立委林昶佐。

陳正德說，黨中央會有人全面協助新人打選戰，希望再透過網路聲量加強能見度，讓基層組織工作更為順利。至於總統也將與立委參選人互相拉抬，希望每一區大型活動都安排總統到場；而立委參選人競選總部就是與總統的聯合總部，其他議員服務處也將轉成立委、總統參選人後援會，十月份將再成立里長、社區或商圈後援會。

對於台北市長柯文哲的民眾黨提名區域立委、分食政黨票，陳正德上週還酸說是「復仇者心態」，「就隨他（柯）去，不要把他當作一個咖，造成這麼多討論」。昨正值柯開記者會，陳語帶保留說，柯有權提名，但柯的目的絕對不是記者會講的那些，用意大家心知肚明，民進黨只能自己努力。

國民黨固本會報 辦造勢加溫

至於國民黨台北市黨部，則持續辦以里為單位的固本會報，每一季每一區都辦黨員慶生會；也有不少議員協助立委參選人緊鑼密鼓舉辦大型造勢活動；但韓國瑜何時北上造勢，仍在規劃中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法