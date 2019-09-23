力拚藍綠 民眾黨首推8區域立委

2019-09-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨昨公布首波立委提名名單，以區域立委為主，共提名八人，分布台北市、新北市、苗栗縣、高雄市、台中市，訴求「藍綠推兩邊，民眾擺中間」。

民眾黨主席、北市長柯文哲昨親自宣布首波區域立委人選。台北市這波提名四席，包括無黨籍市議員徐立信接受徵召參戰北市第五選區（中正、萬華）；新住民二代、逢甲大學助理教授何景榮代表參選台北市第三選區（中山、北松山）；前台北市社會局機要秘書蔡宜芳代表參選台北市第七選區（信義、南松山）；北市第八選區（文山、南中正）由台北市政顧問張幸松代表參選。

代表參選新北市第七選區（板橋）的是PTT名人「神龍Z9」吳達偉；朱哲成代表參選苗栗第一選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮）立委，原為民進黨籍的他也在昨天宣布退黨；台中第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）由台中市大雅區上雅里里長張睿倉出線；高雄市第五選區（三民、苓雅）由柯粉俱樂部志工李佳玲代表參選。

民眾黨昨天公布的名單中，未見備受矚目的台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩。柯文哲昨受訪推稱應該要去問學姊，即使身為她的長官，也不能替她回答，還自嘲就像他叫妻子陳佩琪不要寫臉書，「她還是照寫啊，也不能去干涉她！」引發現場一陣笑聲。

柯文哲昨在會中重申，選舉應是選賢與能，卻變成大家比爛，盼台灣民眾黨成為台灣人民的新選擇與新希望。

柯文哲表示，為履行對台北市民的承諾，自己沒有登記連署二○二○總統，可能讓很多民眾失望，加上鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參與連署競選總統，導致總統選舉可能淪為藍綠惡鬥局面，「不過，我們還有政黨票」，這些立委提名人是很好選擇。民眾黨發起人蔡壁如也說，二○二○總統選舉陷入藍綠惡鬥，顯見民眾黨前進國會制衡藍綠的重要性，目標要衝高席次。

藍綠白北市立委提名狀況

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