立委參選爆炸 北市超級戰區

2019-09-23

藍守5搶3 綠高標5到6席 民眾黨也爭食

〔記者郭安家／台北報導〕明年總統及立委選舉投票倒數一一○天，在國會版圖重組一役，首都八席立委選區戰況激烈，除國、民兩黨大軍壓境，台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨也擺出架式全力搶攻，加上其他小黨及政治團體爭相投入戰局，台北市立委參選爆炸程度更勝四年前，可謂是超級戰區。

北市八席立委選區，國民黨除力求守住現任五席，也尋求搶下綠營三席現任立委席次；民進黨主席卓榮泰前天也對首都立委席次定下高標，指民進黨在北市現有兩席立委，加上林昶佐一席，明年當選目標訂在五到六席。

除了國、民兩黨的重兵團交鋒，小黨也各有盤算。台灣民眾黨首波即在北市提了四人；綠黨也評估「民眾黨提名哪裡，綠黨就那裡提名」，擺明與民眾黨搶票。至於吳蕚洋擔任執行長的白色聯盟更在北市評估提名兩、三位人選，參選爆炸程度更勝四年前。

第一選區可能九搶一

綜觀北市八個選區，第一選區參選爆炸，有民進黨立委吳思瑤、國民黨台北市議員汪志冰，浮上檯面還有無黨議員陳建銘、前新北議員李婉鈺、無黨參選的台灣菸草減害協會理事長王郁揚。據了解民眾黨也可能提名一人，「學姊」台北市政府副發言人黃瀞瑩不選，近期徵詢人選是北市花卉公司副董事長呂瀅瀅。其他參選人還有新黨潘懷宗、前立委丁守中地方主任黃清芳，若再加上綠黨，可能高達九人。

第二選區有民進黨立委何志偉、國民黨提名前立委孫大千、還有打「非綠平台」的親民黨立委陳怡潔。據了解新黨議員侯漢廷也恐因主席命令而「下海」，藍營分裂。

第三選區有國民黨立委蔣萬安、民進黨徵召前國安會專委吳怡農「雙帥」競爭；民眾黨提名何景榮，恐導致綠黨跟著提名；至於新黨日前則宣布由文宣部副主委林明正參選，藍綠兩黨都被瓜分選票。

第四選區國民黨立委李彥秀，僅面臨民進黨「友柯」議員高嘉瑜挑戰，國、民兩黨直球對決。

第五選區有由民進黨禮讓無黨立委林昶佐、國民黨前立委林郁方、民眾黨提名議員徐立信，若加上綠黨、新黨日前宣布的王炳忠，戰況激烈。

第六選區國民黨現任立委蔣乃辛不再連任，國民黨提名不分區立委林奕華，民進黨徵召律師謝佩芬，社民黨為范雲仍待與民進黨協調，新黨日前也宣布蘇恆加入戰局。

多個選區 戰況激烈

第七選區有國民黨立委費鴻泰，民進黨徵召議員許淑華，時代力量陳雨凡待與民進黨協調，民眾黨推社會局前機要蔡宜芳，綠黨、新黨也可能提名人選。

至於第八選區有國民黨立委賴士葆，民進黨徵召議員阮昭雄，民眾黨提名台北市政顧問張幸松，若加上新黨、綠黨也參戰，選情加溫。

北市立委選舉熱戰

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