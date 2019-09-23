蔡︰中國進逼 最怕台灣3件事

2019-09-23

1團結 2民主自由 3變強大

〔記者賴筱桐、陳心瑜、邱書昱、楊淳卉／綜合報導〕蔡英文總統昨天到新北市參訪，受訪時指出，中國最怕台灣做到三件事：第一是團結，第二是民主自由，第三是台灣的強大，這是我們這一代要共同完成的事情。

蔡英文昨天到新北市板橋區參加捷運座談會，並到中和區參拜兩間宮廟。她受訪時說，面對中國的步步進逼，她堅持不挑釁、維持現狀，國際間都認為破壞現狀的是中國，大家必須更團結，因為中國最怕台灣團結、民主自由及強大。

對於國民黨總統提名人韓國瑜批評蔡政府的外交幾乎到了休克地步，蔡英文也回應，評論時應該先了解時空環境已經不一樣了，中國步步進逼，台灣面臨一國兩制的壓力是前所未有的強大。

籲韓真心誠意 多參加行政院會

對於韓營提議朝野共商國是，蔡英文說很好，但前提要真心誠意，不要選舉炒作。她並酸說：「韓市長恐怕要先跟行政院真心誠意一下，多參加行政院院會，把高雄面臨的問題跟行政院好好坐下來談。」

對於近來高雄發生一連串的治安滋擾事件，韓國瑜卻說：「街頭槍戰，哪有這回事？」蔡英文表示，高雄的治安事件有槍枝問題、開槍情事，這些都經過證實了，政府希望讓民眾感到安全，中央、地方會一起努力，讓高雄市民安居樂業。

對於民進黨主席卓榮泰表示，如果前行政院長賴清德投入選戰，可帶動南部的選情；蔡英文受訪時說，民進黨與賴清德的溝通沒有問題，她會在適當時機提出最好的搭檔人選與選戰佈局。

蔡英文昨天到中和區東德宮、力行福德宮參拜，許多民眾爭相握手、拍照，跟隨主持人高喊「挺小英、護台灣」，氣氛熱烈。

蔡英文昨也分別出席全國宗教後援會及全國同鄉會後援會成立大會。她說，很多人說她現在的選情比較穩，但有外部和內部的力量想扭轉選舉結果，未來一百多天將是很激烈的戰局，大家一定要堅定意志，二○二○一定要贏。

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