社後捷運座談邀小英 板橋立委選將互槓

2019-09-22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市第六選區（板橋西區六十五個里）立委選舉傳出煙硝味，由現任民進黨籍立委張宏陸，再度對決國民黨現任市議員林國春；張宏陸今天（廿二日）上午在國光國小舉辦社後捷運座談會，邀請蔡英文總統參加，林國春在臉書直播質疑「錢是新北市政府出的，都是新北市在做」，為何沒通知地方官員參加？他批評中央、地方沒有一條心推動建設。

張宏陸今天邀總統與民眾座談

張宏陸表示，社後捷運是他多年來爭取的重大建設，他從二○一八年一月就要求交通部評估社後捷運可行性，期間多次辦座談會、會勘並緊盯進度，終於在去年獲得交通部核定補助，再交由新北市捷運工程局執行，已在今年六月完成評估計畫發包。

張宏陸強調，林國春與其質疑跳過新北市政府舉辦座談會，不妨多用點心督促市府的執行進度，扮演好議員的角色，而不是糾結於現任立委針對重大地方建設，邀請總統向民眾面對面說明；張宏陸已在臉書PO文，今天上午邀請蔡英文及交通部官員到國光國小大禮堂參加社後捷運座談會。

林國春質疑為何不通知新北市府

林國春後來也在臉書直播，談論從泰山到板橋這個廊帶的捷運發展動向，他表示市府委託顧問公司評估，路線究竟是經過社後地區或浮洲地區？仍在研議中。林國春並說，這項軌道建設的主要經費是新北市政府支出，中央與地方要一條心，討論公共建設不應只安排綠營的總統及立委參選人參加。

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