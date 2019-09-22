韓國瑜「準時下班」// 高市議會質詢新規 挨批放水

2019-09-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會前天召開黨團協商，通過議會質詢須準時在晚間六點半下班；民進黨議員康裕成痛批是「國民黨幫韓國瑜剝奪議員的質詢權利」，根本是護航高雄市長韓國瑜，故意放水，「避免草包被考倒」！民進黨高雄市議會黨團昨天也聲明不承認此黨團協商。

議員質疑 避免韓被考倒

對此，高雄市議會澄清說，是根據第一次定期大會市長施政報告與質詢、部門質詢等議程，屢屢出現嚴重逾時散會現象，因此各黨團協商討論，認為應依議程準時開會及散會，並非護航韓國瑜。

高市議會定期大會於本月二十五日開議，二十六、二十七日排定市長施政報告及質詢。國民黨籍議長許崑源前天召集國民黨、無黨、民進黨黨團協商，通過市長施政報告與質詢、市政總質詢，都依議事規則及辦法，準時開會及散會，總質詢時間五十分鐘不予延長。

康裕成昨痛批，黨團協商時民進黨只有一票，不敵國民黨加無黨的兩票，導致「以後議會最晚六點半就要散會，時間一到，議員就不能再發言」。但依往例，在「市長施政報告與質詢」這兩天，高雄市議員都可登記發言，無時間限制，質詢時間會到晚間八、九點，甚至十點，讓議員暢所欲言。

剝奪質詢權 綠營不承認

康裕成說，若限制質詢時間只到晚間六點半，兩天時間將只夠四十二位議員質詢，有三分之一（二十二位）議員的質詢權利完全被剝奪。

民進黨高雄市議會黨團也發表聲明，不承認前天的黨團協商，強調黨團代表韓賜村總召，當時已明白表示反對，並要求依現行慣例，待所有登記第一次發言議員發言完畢後，再行散會。

民進黨團強調，市政質詢是議員的法定職權，是責任政治的具體表現。高度懷疑這是為了讓官員逃避議員的質詢監督，「議員對此有負市民所託的行為或想法，應該感到羞恥」。

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