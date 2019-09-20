新聞幕後》國民黨的帳本

2019-09-20

記者鄒景雯／特稿

中廣的幸運買主趙少康，在媒體公開為宣布「不選」的郭台銘抱不平，直指三十一名登廣告支持韓國瑜的國民黨大老中，有人向郭董要過錢，而且是多到不正常的錢。他所描述的內容，其實一點也不新鮮，但是趙少康特別說是郭台銘告訴他的，這就非常有趣了。

這麼多年來，國民黨與郭董之間的政治帳本，不論記得再清楚，肯定是一本爛帳，這是想當然耳的事情。一方面是國民黨從政者的普遍形象，胃口小的是少數，胃口一旦大了，捐輸者必然會有相對期待，若視為政治投資，實在是人性。

這麼說，倒不是專對國民黨，有些遊走各方、深諳箇中奧妙的人也形容過，有的政黨是拿錢會辦事，有的政黨是拿錢不辦事不打緊，還倒打你一耙，道盡了民間對多數政客的共同憎惡。只是，國民黨過去多少被稱為是百年大黨，比較「上道」，如今一場初選打下來，居然拿人的，手不僅不短，甚至反給金主洗臉，難怪郭辦的發言人妙答：「以後寫回憶錄再說。」

這起國民黨震盪，若由爭議較低的人來討公道，殺傷力會更大，可惜趙少康是黨產的買家，當初只以一億元就拿下中廣這隻金雞母，讓趙守博、高育仁等人徒呼負負，這個特殊待遇，被認為與其處於馬英九權力內圈有關，而趙本人也並未提出足以服眾的說明，有了這一層的背景，再來數落其他同志，更凸顯了國民黨金權政治好似：落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。

去年以來，許多人都在探討「韓流」是怎麼起來的？主流說法是蔡英文政府推動年金改革不夠細緻引發的，這個看法當然正確，但是並不夠全面，只要與「韓粉」詳加訪談就知道，這股浪潮並非出於單一因素，另一個很大的原因，也出於藍軍廣大基層對於國民黨菁英以少數長期把持政治權力與資源的唾棄及反噬。於是，韓國瑜以陳勝、吳廣農民起義之姿，之所以能繼去年打下了民進黨執政二十年的高雄，今年又一路擊潰了郝柏村、馬英九支持的郭台銘，以及國民黨多年培養的朱立倫，「韓粉」認人不認黨，關鍵在此。

於是，在郭董退出角逐、韓國瑜正朔地位獲致鞏固的這個時候，趙少康一揭黨內元老派的黑底，豈不更加驗證了泛藍的「庶民」支持者，把上層菁英當作一丘之貉，想要經由賣菜郎的衝撞，自上層權貴手中奪回國民黨的動機，確實具有正當性？

所以說，國民黨是一筆爛帳，有人要說帳本，也有人要看帳本，有何不可，有何不對。

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