不鍘郭董了 吳敦義：我又不是精神有問題

2019-09-19

「他都宣布不選，我還開鍘？」

〔記者施曉光、洪定宏、陳柔蓁／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不連署選總統，國民黨吃下一顆定心丸，但郭上週宣布退黨時批評國民黨，曾被黨中央認為符合黨紀開鍘的要件，國民黨主席吳敦義昨被問到是否還要開鍘郭台銘時回應說：「不會啦！」「他（指郭）都宣布不選了，我還開鍘？我又不是精神有問題。」

郭台銘宣布退黨時，曾遭國民黨強烈抨擊，吳敦義昨撇清說「我從來沒有去砲轟」；媒體追問「可是國民黨有（砲轟）」，吳則表示：「國民黨員好多萬人，難免會有一、二個人說不定，也會有一點…口出可能不是很令人愉快的…說不定。」

吳敦義指出，過去他都是請國民黨副主席郝龍斌與郭台銘溝通，現在郭已經宣布不參選，國民黨希望能與郭合作，繼續與郭溝通，適當時間他也希望能親自向郭台銘請益，畢竟郭是中華民國企業界規模、視野、貢獻最大的一個，他非常尊敬郭，過去也都是好朋友，希望烏雲散掉之後，能夠陽光普照。

「各忙各的」 郭營婉拒韓郭會

國民黨中常委江碩平昨在中常會中建議吳敦義可以率領多位中常委一起訪郭，吳敦義則當場回應，如果拜訪郭台銘，只會一個人去，他不可能帶七、八位中常委。

國民黨總統參選人韓國瑜昨表示，他已透過朋友聯繫，儘快拜會鴻海創辦人郭台銘。不過，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜回應說：「韓市長是市政、選舉兩頭燒，也不需要特地安排，不想耽誤他拚選舉的時間，各忙各的，也挺好的。」

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