波頓離職前解密817公報但書：確保台灣對中防禦力

2019-09-19

37年前「雷根備忘錄」

〔記者呂伊萱／台北報導〕前美國國安顧問波頓八月底離職前，解密了美中一九八二年「八一七公報」的「但書」，揭露美國在公報中同意減少對台軍售有其前提條件，亦即「中國持續以和平解決兩岸分歧的承諾」，且須確保台灣防禦能力能保持相對於中國的水準。

中國須持續承諾和平解決

美國近期宣布多筆對台軍售案，包括爭取多年的M1A2戰車與F-16V戰機等案，六十六架F-16V戰機更是川普政府任內第五度對台軍售。美國對台軍售每每引發中國抗議，中方並聲稱售台武器違反美中「八一七」公報中逐步減少對台軍售的承諾。

甫離職的前美國國安顧問波頓，於八月三十日批准公文，將「八一七公報」的總統備忘錄予以解密，該備忘錄以對台軍售為主題，可說是「八一七公報」的但書。

這份解密文件已公開於美國在台協會網站。根據文件，當時的美國總統雷根在「八一七公報」備忘錄中提出解釋，指簽署該公報前的相關會談，是基於一清楚認知的前提而進行，亦即「對台軍售的減量，端視台海和平狀況及中國對其所宣告、尋求和平解決台灣議題的大政方針（fundamental policy）之延續與否而定」。

對台軍售視中國威脅而定

備忘錄指出，美國同意減少對台軍售的意願，全然以中國持續其和平解決台灣與中國分歧的承諾為先決條件，「眾人應清楚理解，上述二者的關聯性是美國外交政策中一項恆久的必要要求。」

備忘錄並提到，至關重要的是，「美國對台提供武器之性能與數量完全視中國所構成的威脅而定。」無論就數量和性能而言，「台灣相對於中華人民共和國的防衛能力皆應得到維持。」

除了此秘密但書外，雷根也在「八一七公報」發表前，向前總統蔣經國做出口頭的六項保證，內容包括美國不會設下結束對台軍售的日期；不會更動台灣關係法的條款；不會在做出對台軍售的決定之前與中國協商；不會做台灣與中國的調人；不會改變對台灣主權的立場，也就是這個問題必須由中國人自己和平解決，美國不會壓迫台灣和中國談判；美國也不會正式承認中國人對台灣的主權。此六項保證現已入法，與「台灣關係法」共同成為美台關係基石。

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