力求打破藍綠 小黨拚突圍搶席次

2019-09-19

〔記者林良昇／台北報導〕明年總統大選回歸藍、綠對決態勢，但立委選舉部分，除傳統國民黨、民進黨兩大政黨外，小黨百花齊放，在區域立委力求突圍，也將持續衝刺政黨票，主攻不分區立委席次，力求打破藍、綠，爭取中間選民支持，成為國會新興勢力。

衝政黨票 爭食不分區

立委總席次共一一三席，有七十三席區域立委、六席原住民立委，而卅四席不分區立委則是比例代表制，由政黨票選出，在區域立委難與藍綠兩大黨爭鋒下，攸關不分區立委的政黨票將是小黨關注焦點，小黨將力拚最低的五％政黨票門檻，取得不分區立委席次；而剛成立的全新政黨，必須在區域、原住民立委提名十人以上，才可提名不分區。

泛綠陣營部分，民進黨雖與台灣團結聯盟、台灣基進、綠黨等小黨有合作態勢，但與今年才成立的台灣民眾黨、喜樂島聯盟、一邊一國行動黨、台灣維新黨尚無合作關係，加上經營約四年的時代力量，泛綠至少有五黨要搶攻不分區，並在區域立委與民進黨競爭。

泛藍陣營方面，國民黨與新黨在台北市立委選區有合作提名，不過新黨已推出總統參選人，並衝刺政黨票；手握總統提名推薦資格的親民黨尚未決定提名總統或立委參選人，仍會爭食泛藍陣營選票；中華統一促進黨雖稱會支持國民黨的總統參選人，但在區域、不分區立委也不會缺席。

泛藍陣營雖較為單純，但剛退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘是藍營不穩定因素，郭雖不角逐總統大位，但仍不排除台灣民眾黨等第三勢力合作提名區域、不分區立委。另一方面，前立法院長王金平等推動的「民主大聯盟」，傳出納入國會聯盟、宗教聯盟等勢力，若能成形，也勢必衝擊藍綠立委版圖。

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