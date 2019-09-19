賴品妤、賴嘉倫 上演時力內戰

2019-09-19

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕民進黨徵召年僅廿七歲的「太陽花女戰神」賴品妤，參選時力立委黃國昌放棄連任的新北市第十二選區，將對上國民黨對手李永萍與時力的賴嘉倫。賴品妤說，選舉面臨最大的挑戰是必須說服選民，年輕世代已經做好準備，足以承擔責任，她對選戰充滿信心，儘管其他第三勢力人選也很優秀，「但只有我能勝選」。

國民黨提名李永萍

時力昨回應，時力全力支持在地深耕五年的賴嘉倫。時力秘書長吳佩芸強調，時代力量在汐止區不只是已參戰，更以「拿下勝利」為主要目標。

賴品妤曾在前時力立委林昶佐辦公室擔任助理，此次接受民進黨徵召，並對上黃國昌的服務處主任賴嘉倫，被解讀為林昶佐與黃國昌的代理人之爭。

賴品妤昨於民進黨徵召提名記者會表示，二○二○是關鍵一戰，絕不能輕易將新北市第十二選區拱手讓給國民黨，這裡就是年輕人改變台灣的起點。

賴品妤說，她的參選是台灣年輕世代與中國代理人之爭，象徵年輕世代承擔改造國家的責任，參與打造更加公義的社會。七星區（第十二選區）是民進黨相對艱困的選區，她會以「勤跑」為優先，展現她的熱情，以及為地方服務的熱忱。

林昶佐受訪時肯定賴的承擔，並表示，本土陣營在選舉「要團結而非對決」，未來還是希望能整合協調出一個戰將，對戰國民黨。

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