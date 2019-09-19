國民黨立委目標60席 「還差一點」

2019-09-19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨至昨天已經完成十二個梯次的立委選舉提名作業，包括平地原住民、山地原住民及區域立委總計應選七十九席名額中，除山地原住民因禮讓友軍無盟立委高金素梅、未足額提名三席，加上與友軍無黨籍新北市議員李翁月娥合作，在新北市第三選區不提名，預定總共提名七十七席。

現估約55席 剩4選區尚未完成提名

藍營評估，距離黨主席吳敦義要求的六十席立委選舉勝選目標「還差一點」，若按最近政黨支持度民調評估，加計可能的不分區席次數，總計約在五十五席上下。較具優勢的地區仍以北部、中部及離島為主，南部傳統艱困選區仍待努力，至於花蓮、台東、宜蘭等後山是否收復，目前也無十足把握。

北部中部離島 較具優勢

山地、平地原住民選舉，是藍營最具信心的部分，山地、平地原住民選區應選名額各三席，除評估友軍高金素梅選情穩固，剩下兩席的山地原住民也十拿九穩；平地原住民部分則是坐二望三，希望在兩席現任立委外，推出都會區原住民新人擠掉綠營空間，搶下「全壘打」。

根據昨天為止的統計，七十五個選區（含平地、山地原住民）中，國民黨已提名七十個選區，加上新北市第三選區不提名，已完成相關作業的選區有七十一個，佔全部選區的九十五％，目前只剩下台中市第一選區、台中市第三選區、嘉義縣第二選區、金門縣選區等四個選區尚未完成提名。

黨內人士指出，台中市第三選區已內定由台中市副市長楊瓊瓔出征，原本鎖定前陸委會副主委張顯耀的台中市第一選區，由於張最近變卦不選，決定改徵召挺韓大將、菜農林佳新，林昨已完成入黨程序。

嘉義縣第二選區，國民黨為了拉下綠營英系大將、立委陳明文，已與前民進黨立委林國慶洽商整合，未來將視林國慶與黨內人選、前民進黨員許能通的民調高低，推出一位最強人選出馬。至於金門縣選區，由於地方有意者眾，因此可能會辦初選，目前較被看好的人選為現任立委陳玉珍。

吳敦義昨出席由醫、藥、護理界組成的國民黨醫療委員會成立大會時指出，明年如果只有贏得總統選舉，未來施政未必順利，因為立委如果不能過半，總統、行政院的施政理念與預算就無法通過；他呼籲在場所有醫療界人士支持國民黨總統參選人韓國瑜及所有藍軍立委參選人，讓國民黨贏得立法院六十個以上的席次。

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