雲縣海線 民進黨將改提蘇治芬

2019-09-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會明將完成尚未提名的五個艱困區域立委徵召提名作業，其中在時力立委黃國昌放棄連任的新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪），提名策略小組昨拍板，建議徵召年僅廿七歲的「太陽花女戰神」賴品妤。黃國昌昨表示，尊重每個政黨提名的策略。

黃國昌選區 將徵召賴品妤

民進黨提名策略小組也拍板，新北市第九選區（永和區）徵召民進黨主席特助蔡沐霖、新北市第十一選區（新店區）徵召名嘴張銘祐；台北市第八選區（文山區）徵召民進黨台北市議員阮昭雄；新竹縣第一選區徵召民進黨發言人周江杰。雲林縣第一選區原已提名前麥寮鄉長許忠富，提名小組建議換將，改徵召立委、前雲林縣長蘇治芬，對決國民黨前立委張嘉郡。

民進黨先前曾與台聯達共識，在新北市第十二選區共推一組候選人。民進黨秘書長羅文嘉昨與台聯黨主席劉一德會面後，劉不堅持參選，兩人也召開記者會，共同支持賴品妤。

劉一德表示，他與賴品妤的父親、前立委賴勁麟是學運夥伴，既然夥伴的女兒要選，他沒有道理再堅持下去，賴品妤有贏的可能，他要全力幫忙。羅代表民進黨向劉表示感謝。

對於民進黨將徵召賴品妤參選，黃國昌受訪表示，參選是每個公民的權利，他尊重每個政黨提名的策略。

另外，羅文嘉說，提名策略小組討論雲林海線立委，原本提名許忠富，但因國民黨參選人選與當時預計提名人選不同，在黨主席卓榮泰及地方幹部討論後，以追求最大機率勝選為考量，許忠富表達願意退出參選，全力支持更有勝算機率的候選人，提名策略小組最後通過建議徵召蘇治芬。

2020選舉#2020總統大選#2020立委選舉民進黨#蘇治芬#賴品妤

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法