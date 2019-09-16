索國外委會主席 批中主導外交轉向

2019-09-16

〔記者呂伊萱、方志賢／綜合報導〕我太平洋友邦索羅門群島政府明天將再次召開會議討論是否外交轉向，外交部次長徐斯儉今將率高階代表團訪問索羅門，與索國討論雙邊關係。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞上週五召集內閣與執政黨團會議，聽取跨黨派小組調查報告，報告建議索國政府在中國十一國慶前與中國建交，並與台灣斷交。索羅門總理府十七日將繼續開會討論，盼在蘇嘉瓦瑞廿一日赴紐約參加聯合國會議前做出決定。

索羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞昨發表專文指出，關於是否維繫與台灣邦交的議題，外委會仍在調查，對於蘇嘉瓦瑞與內閣僅就跨黨派小組報告進行討論，而未如先前所說的等待外委會報告出爐，他感到失望，且認為總理未遵守承諾。

美國副總統彭斯將於聯合國大會期間與蘇嘉瓦瑞會面，料將觸及台索關係議題一事。肯尼羅瑞也呼籲，在與美國召開會議前，不該做出外交轉向決定，因為這是不尊重傳統合作夥伴的舉動。

肯尼羅瑞認為，外交轉向對國家是有重大影響的決定，但跨黨派小組報告的第一個建議，就是在中共建政七十年前與中國建交以資紀念，「我深感關切的是，轉向與否竟取決於中國的時間表。」肯尼羅瑞擔憂，「還未轉向，我們就已經受到中國節奏的主導，已經受到中國的支配，這是不祥的。」

外傳中國亦瞄準加勒比海友邦海地利誘斷交，外交部日前澄清與海地邦誼穩固，關係友好，各項合作計畫均順利推動中。外交部拉美司長俞大㵢說，我與海地輸電網計畫案完備，工程人員已在待命，該案也是海地新政府成立後的優先處理議案之一。蔡英文總統昨走訪高雄市受訪時說，海地的情況還是正常，我方隨時注意情勢發展，目前掌握的狀況還是正常。

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