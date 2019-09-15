星期專論》美國為何協防台灣？

2019-09-15

◎易思安（Ian Easton）

對許多亞洲觀察家而言，川普擔任位高權重的美國總統兩年八個月以來，最大的驚喜之一就是，他並沒有為了換取中國協助處理北韓問題、達成美中貿易協議，甚或只是為了取悅中國國家主席習近平，而出賣台灣。事實上，情況正好相反。相較於過去四十多年來的任何一屆美國政府，川普主政下的白宮對於協助確保台灣繼續享有自由和獨立地位，免於被中華人民共和國染指，應該做得更多。

尼克森、卡特和雷根等三位美國總統，都是以犧牲台北為代價，與北京達成美中三個聯合公報。布希和歐巴馬總統避免掉入與北京簽訂第四個聯合公報的陷阱，這點雖值得稱許，但兩人都必須為凍結對台軍售，以及為了討好北京而疏遠台灣承擔責任。

這座民主島嶼 具備重大價值

也有人擔心，川普總統可能會追隨前人腳步，甚至有過之而無不及。川普的確不止一次公開批評民主盟國，質疑（美國）是否應該堅守繁重的防禦承諾。他不時無視國會、情報機構，甚至身邊外交政策顧問的建議。眾所皆知，他的談判風格難以預測且冷酷無情，而且還對習近平之類的獨裁者，展現高度容忍。事實上，據稱川普曾詰問幕僚，為什麼美國應該保護台灣？

我們不知道幕僚如何回答川普的問題，但我們知道川普後來簽署了指標性的《台灣旅行法》，指派美軍陸戰隊駐守美國在台協會（實際上的美國駐台大使館），並親自批准一項歷史性的軍售案，對台出售新型F-16戰機。從各方面來看，美台關係從未像今日如此休戚與共，未來幾年還可能更上層樓。儘管中國的影響力和恫嚇攻勢鋪天蓋地而來，前述劃時代的作為仍一一成真。

那麼，為什麼美國政府仍然認為值得為台灣的未來奮鬥？即使是在美國的領導地位正處於歷來最不尋常的時刻之際。

目前，我們只能揣測川普總統對台灣的真正想法。他至今從未公開談論這個議題，但若是採取什麼樣的行動，要比說出什麼樣的話（以及發表什麼樣的推文）更重要，他勢必已從這座民主島嶼看到重大的價值。

六大原因 美總統須協防台灣

接下來，筆者將提出六大原因，解釋為何每一位美國總統都應該將協防台灣，視為美國的最高利益。

首先，美國人的性命受到威脅。目前有七萬九千名美國公民住在台灣（加上在中國的七萬兩千人，以及香港的八萬五千人），而中國的對台作戰計畫是高度侵略性的，強調欺敵戰術，行動可以迅速升級。因此，一旦台海兩岸爆發衝突，大多數美國平民可能會發現，自己無法順利撤離。要保護這些美國平民的安全，勢必需要美軍介入。

其次，美國經濟的健全穩定取決於台灣的安全。根據美國人口普查局 今年七月的數據，台灣目前是美國第十大貿易夥伴（排名在義大利、越南和巴西之前）。台灣在許多活動領域的實力不容小覷，貿易方面也不例外。在驅動美國經濟運轉的供應鏈中，這座高科技島嶼的重要性非同小可。要讓蘋果、IBM和Google等美國科技公司持續營運，就得保護台灣不被（中國）封鎖、轟炸和攻佔。

第三點，台灣攸關美國本土的安全。中國官員一再威脅，一旦美中兩國為了台灣兵戎相見，將對美國主要城市發動核攻擊。這類威脅顯然不足為信，中國領導人不會想要自取滅亡。如果他們是高度理性的享樂主義者，絕對會明白美國戰略司令部將如何回敬他們。不過，中方的口不擇言仍凸顯出，為何阻止中國進佔更易於攻擊美國領土的地域是如此重要。確保台灣將有助於牽制中國軍隊的行動範圍。

第四點，台灣與美國盟邦禍福與共。美國與超過五十個國家簽訂共同防禦協定，包括與台灣隔海相鄰的日本、南韓和菲律賓。萬一台灣落入敵方之手，這些國家賴以維繫自身安全的戰略架構，就會全面崩潰。屆時，恐慌動亂、競相發展核武、進一步爆發衝突等，將是最可能產生的後果。關島、北馬里亞納群島等美國屬地，也將直接面臨中國侵略的危險。

第五點，美國的法律規定必須保障台灣的安全。《台灣關係法》（美國聯邦公法第九十六—八號）表明，「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動，乃美國之政策。」這是美國國會擬定的條文，代表美國依法必須隨時準備好協防台灣。

第六點，做為美國的民主夥伴，台灣的存續有其內在價值。這個原因看似「最薄弱」，卻在許多方面最能使決策者信服。美國總統的合法性與權力，來自人民透過制度、規範和開明的自由民主程序所展現的意志。攻擊美國的民主友邦，等於是攻擊這套使其得以繁榮昌盛的體制。

共產中國 擁抱暴力擴張政策

當然，前述六項原因不能保證美國將在台灣受到中國攻擊時挺身協防。美國目前沒有調派具有戰略前哨意義的軍事部隊駐守台灣，也沒有與台灣簽訂共同防禦條約，或做出嚴謹的安全承諾，藉此確保北京知道，一旦跨越華府劃設的紅線，將遭遇什麼後果。雖然《台灣關係法》勉強算是正式條約的替代方案，但兩者終究不能相提並論。

台灣仍持續孤立且處境堪憂。發生重大危機的風險確實存在，而且機率正在節節攀升。共產中國變得愈強大，北京就愈可能擁抱暴力擴張的政策。

然而，在危急存亡之秋，我們還是可以預期美國會採取符合其最大利益的行動。這就是美國必將協防台灣的原因。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心孫宇青譯）

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