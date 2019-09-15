焦點評論》知識藍的末路

2019-09-15

記者陳杉榮／特稿

老子說過，「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」用來形容當前的國民黨再貼切不過。去年九合一選舉國民黨大勝，本以為這是台灣第四次政黨輪替的前兆，未料因為黨主席師心自用，勝選的「下場」並不是為國民黨的發展鋪下紅毯，而是為國民黨的未來自掘墳墓，走上了一條「知識藍的末路」。

由於勞基法修法、同婚議題和年金改革等重大政策出現爭議，政府無法化解，台灣的選民去年打垮了蔡英文率領的政黨，國民黨搭了順風船坐收漁翁之利。連到高雄攪和攪和的韓國瑜，也輕易的打敗了準備多年的陳其邁。這本是民主常態，督促執政者檢討改進，也給在野者上台的機會。

國民黨若能在十五個勝選縣市好好經營，必當有一番局面。只是權力薰心，吳敦義為了更上層樓，絞盡腦汁想破腦袋，必須擋住朱立倫，更不能給王金平絲毫可能，想到了「韓國瑜」這一招。吳腦筋動到了韓國瑜身上，北京境外勢力和許多人腦筋也動到了韓國瑜身上，韓國瑜自己的腦筋也動到吳敦義身上。多股勢力不約而同一拍即合，「背信忘義」成了選後國民黨的主旋律。

吳敦義怎麼操弄國民黨的初選「卡朱擋王」，毋須贅言。韓國瑜對高雄選民過河拆橋，「做滿四年」的承諾如同糞土滾入愛河，稀釋腐化。韓吳關起門來玩起初選民調的大戲，傳統國民黨的身段、學識和妝扮，通通丟進焚化爐。

吳敦義卡朱擋王，徐圖將來的「萬一可能」，他失算了！在韓粉的強力抬轎下，韓國瑜已然定於一尊，坊間但知有「國瑜黨」，「中國國民黨」誰理她！經過這一次初選操弄，韓粉發酵膨脹，七十年來國民黨好不容易建立起的尊榮和儀態，全都被丟棄，草民支持草包也罷，許多俯仰之間發諤諤之言的傳統「知識藍」，也成了韓粉的義和團團員，充滿盲從和偏執，還形容韓國瑜是「群眾孕育胎生」，教人哭笑不得。

韓國瑜是什麼樣的一個人，認識的人都知道，不認識他的人看看他昨天在台中的發言。天下雜誌近日發表「縣市長施政滿意度調查」，韓國瑜倒數第一名，這是以今年七月十八日到八月廿二日民調為準，但韓國瑜演講時硬拗說是二○一八年的資料。這種幾近無賴的狡辯，更加凸顯他的政治人品。

被吳敦義活生生利用初選幹掉的朱立倫，維持「知識藍」的良好風度，但仍莫須有被韓粉攻擊。朱昨天無奈且不平的說，「總不至於罵完馬英九後要來罵朱立倫吧」，情何以堪！

吳敦義是國民黨內少數沒有博士學位的領導人，在黨國同儕之間，難免有一點自卑。他提名了韓國瑜，造就了「國瑜黨」。當馬英九在韓國瑜三重造勢的台上被噓下台，吳敦義這位「國民黨主席」，若韓落選，韓粉一定逼退吳；若韓當選，必修黨章兼主席，他被韓粉丟掉的日子應該也不遠了。

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