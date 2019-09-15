表明「韓朱配」不存在 朱︰不至於罵完馬 再來罵我吧

2019-09-15

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘退出國民黨，外傳國民黨總統參選人韓國瑜與前新北市長朱立倫的「韓朱配」進度也停滯，還指居中溝通的高雄市副市長李四川深感無力，已停止聯繫。朱立倫昨受訪時表示，拿「不存在的事」來造成韓國瑜困擾、攻擊朱立倫，都是不必要的，「總不至於罵完馬英九後要來罵朱立倫吧」。朱陣營也進一步定調，所謂不存在就是指「韓朱配」不存在。

朱立倫昨到北市中崙高中出席「尋找一九二○」紀錄片播映會，朱接受媒體聯訪時，立委蔣萬安、費鴻泰、台北市議員徐巧芯都陪同在旁。

被問及明年大選有無可能「韓朱配」？朱立倫回應說，自己七月十五日跟韓國瑜見面時，已清楚表達「二○二○一定幫忙、不要位置」，自己重述很多次、韓國瑜也很清楚。

朱立倫指出，他跟韓國瑜溝通很順暢，自己有參加七月底全代會、幫韓加油；訪美回來也跟韓通電話，談對美關係、如何團結勝選；前天韓也打電話給他，兩人互道中秋快樂，希望過程中不要（有人）用不存在的事攻擊朱、韓，造成雙方困擾及國民黨紛擾，國民黨目前最需要的是團結勝選，這最重要。

朱表示，大家提的這些都是沒發生、不存在的事，拿來造成韓國瑜困擾、攻擊朱立倫，都是不必要的，最後撂下「總不至於罵完馬英九之後，要來罵朱立倫吧」，隨即轉身離去。

由於朱沒有明說何謂「不存在的事」，引發各方臆測。朱立倫辦公室事後補充表示，所謂不存在的事就是指「韓朱配」不存在。

親朱人士表示，現在各方放話太多，但副總統搭檔人選應由總統參選人任命，誰說都不算數，連韓國瑜競選總部副執行長許淑華都說過「誰都不能代替韓國瑜邀副手」，而韓國瑜本人至今沒開口提「韓朱配」，因此韓朱配就是不存在。

黨內人士表示，朱陣營內部一直有兩派意見，一派主張韓國瑜勝率不高，不願朱在「換柱」後再經歷一次傷害，且屈居副手未必能有實權；另一派認為朱當副手也能落實政策，但後者意見一直並非主流，八月底國民黨立委江啟臣拋出「韓朱配」想法時，據傳朱立倫也不太高興。

黨主席之戰悄悄開打

黨內人士認為，國民黨主席吳敦義明年為敗選下台負責的機率一直在升高，黨主席之戰已然悄悄開打，朱立倫初選失利後，曾多次強調自己是最可以抱怨的人，藉此提醒大家他的犧牲和大氣，由此可見他有重掌國民黨的意願，若跟韓扯在一起，恐阻政治路。

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