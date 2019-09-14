楊秋興︰馬英九無奈簽署聯名廣告

2019-09-14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已退出國民黨的前高雄縣長楊秋興，隔海在美國看到國民黨廣告「團結、奮鬥、救中華民國」，重砲批國民黨提出的人選被視為草包、愛說謊、小丑，怎麼對得起國家呢？他並指在廣告中也署名的前總統馬英九「很無奈」。

針對國民黨刊登團結廣告，馬英九也是署名的卅一位大老之一，有媒體電訪楊秋興詢問看法。楊認為「馬英九及很多大老都很無奈」，馬受盡侮辱，人民看得很清楚，要提最好人選，就是郭台銘。

對此，韓國瑜競辦強調，韓國瑜與馬英九的溝通管道很暢通，呼籲楊秋興勿過度揣測，也希望支持者勿聽信不實訊息，明明在該團結時刻，卻刻意分化並且妖言惑眾。

楊秋興前晚在臉書發文說，八月十五日他召開記者會退出國民黨時，馬前總統和他通了電話說：「秋興，你和韓國瑜的恨怎麼這麼深啊！」當時他回：「報告總統，不是恨啦！硬要說是我看不起韓，精準來說是憂憤，原本二○二○的好棋被韓的私心、貪圖大位毀了，讓蔡英文有死灰復燃的機會。」

楊秋興指出，國民黨的初選充滿著偏袒、算計與造假。七月十五日公布韓國瑜、蔡英文的民調，韓贏蔡卅二個百分點，但一個月後多家的民調，韓國瑜竟然輸蔡英文超過十個百分點，這不是國民黨的民調失真或造假的事證嗎？

楊秋興批說，今天國民黨提出的人選被視為草包、愛說謊、小丑、常說粗俗的話，無德、無能、無才，怎麼向社會交代呢？怎麼對得起人民、國家？國民黨的大老諸公們，至今還看不清整個局勢嗎？

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