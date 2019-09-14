談郭董退黨 柯文哲：「白海豚」個人利益大於政黨

2019-09-14

〔記者翁聿煌、施曉光／新北報導〕台北市長柯文哲昨被問到鴻海創辦人郭台銘退出國民黨一事，柯嘲諷說，「要不是個人利益大於政黨利益，怎麼會搞成這樣？」媒體詢問是指國民黨主席吳敦義嗎？柯回應「知道就不要講」，但最後還是冒出一句「白海豚」。

國民黨：柯語無倫次

國民黨副發言人黃心華表示，「柯市長語無倫次，我方無法回應，惟請柯市長小心不要罵到自己正在爭取合作的夥伴。」

柯文哲昨上午到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜，對於郭台銘參選總統的連署，柯文哲說，等郭宣布參選後再來促成，「真的要選才需要連署」，會不會穿上郭台銘的輔選背心、站在超商幫郭爭取參選連署？柯笑說，「不用啦！我幫他填一張（連署書）就好！」

柯還替郭台銘拿主意，表示總統連署門檻約廿八萬多份，其中有些身分證、資料不全等，要連署到四十萬份至五十萬份才保險；北市府顧問蔡壁如說，柯文哲告訴她，「如果郭台銘出來參選，會盡全力支持！」

媒體再問對郭台銘退黨的看法，柯說，「要不是個人利益大於政黨利益，怎麼會搞成這樣？」有媒體問這是指吳敦義嗎？柯接口回應「知道就不要講」，但他轉頭時又突然冒出一句「白海豚」。

被問到台灣民眾黨的立委提名規劃，柯文哲說，不會只提名十席，也不一定都鎖定在台北市。

有意代表台灣民眾黨角逐立委的逢甲大學助理教授何景榮、台北市政顧問張幸松也陪同柯文哲拜廟。何景榮是台灣與印尼聯姻的第二代，曾榮獲十大傑出青年，獲柯支持將力拚國民黨立委蔣萬安。何景榮說，國民黨總統參選人韓國瑜稱新住民是「雞」，但他們都是「會幫台灣下金蛋的雞」，他參選立委就是要拉下韓國瑜。

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