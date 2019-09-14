王營：郭台銘、王金平只會有一人參選

2019-09-14

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘獨立參選態勢漸趨明朗，但親王人士指出，前立法院長王金平近來被郭、柯陣營排擠，未來一個月將「謀定而後動」，不會有任何動作，等郭、柯自己碰壁來找王。但他強調，郭、王沒有任何芥蒂，不會在大選競爭，只有在郭萬不得已、選不下去時，王金平才可能透過第三勢力大聯盟出征。

若郭選不下去 王才透過第三勢力出征

親王人士表示，為了不要被開除黨籍，郭台銘領表連署時，王金平不會主動表態支持、不會自己登記參選，更不可能退黨，未來一個月都不會有動作，原因在於柯陣營排斥與王合作、郭陣營部分成員也有相同主張。王金平就曾告訴旁人：「人家沒邀，我幹嘛去貼？」

「以為郭柯結盟就能贏嗎？」親王人士指出，郭、柯二人都只有空軍、沒有陸軍，不可能天天在媒體打空戰，韓國瑜就是最好的負面例子，郭、柯最後還是需要陸軍，王金平雖然沒辦法一下子號召幾十萬群眾，但每場一、兩萬人的累積還是很嚇人，明年大選若是「三腳督」，幾十萬票都會是決定勝負的關鍵。

親王人士說，郭台銘確定參選後一定會接受檢驗，民調也一定往下走，撐不撐得住一個月後見分曉；民眾黨主席柯文哲也需要透過王金平尋求區域立委提名名單，這更凸顯柯沒有人、沒有資源，王此時不必去熱臉貼冷屁股。

這位人士批評，韓國瑜與韓粉過去排斥經濟藍、知識藍，就在前總統馬英九致詞風波嚐到苦果，流失支持者，何必這樣得罪人？

親王人士強調，郭、王只會有一人參選總統，最後的關鍵問題還是韓國瑜，最近連旺中集團艾普羅民調都顯示韓在往下掉，加上黨內傳出張善政團隊曾有轉任郭台銘副手的提議，這些跡象都顯示郭有機會勝過韓，只要趨勢不變，還是會由郭台銘參選。

親王人士表示，王金平近期與親民黨、新黨、國會政黨聯盟等第三勢力政黨仍密切聯繫，若韓國瑜支持度持續下墜，郭台銘又走不下去，王才會透過第三勢力大聯盟共同推薦參選總統。

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