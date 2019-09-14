被郭董分手 國民黨怒掀舊帳反擊

2019-09-14

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘前天退出國民黨，「被分手」的國民黨，不但曾頒發黨員榮譽狀給郭，還讓郭參加黨內初選，最後被郭在退黨聲明中痛罵一頓，當了「冤大頭」，全黨上下氣憤填膺，一本舊帳也被掀翻開來。

盼四千五百萬直接捐給黨 「郭沒答應」

黨內人士透露，今年四月上旬原本準備鋪陳讓韓國瑜接受徵召參選的正當性，當時前新北市長朱立倫也鬆口接受徵召韓，只有前立法院長王金平一人做「困獸之鬥」，哪知後來會殺出一個郭台銘。四月初韓國瑜取消「吳韓會」，卻跑去與某媒體集團老闆吃飯，令吳敦義十分不悅，吳韓關係發生微妙變化，加上受黨內拱郭人士影響，才會搞成今日局面。

黨內人士指出，馬英九早在三月間就曾向吳敦義提及郭台銘有意參選總統，黨中央才開始注意郭的動向，當時就確知郭早失去黨員身分，吳還告訴馬不可能提名郭，後來拱郭人士想出以頒發榮譽狀的方式，證明郭與國民黨的關係，「郭、吳完全沒有私交，要不是有人穿針引線，不會有這一步棋。」

對於外界認為郭台銘的金援，對國民黨幫助很大，黨內許多人其實不以為然。

據透露，黨中央六人提名協調小組在六月間徵詢五位可能總統參選人，在拜訪朱立倫時，朱就在眾人面前說，如果郭台銘借錢都可以有榮譽狀，「那你要給我幾張？」在場人士指出，朱是指郭借四千五百萬元給國民黨四個月，利息頂多卅幾萬元，他擔任直轄市長每年要上繳黨中央二百萬元募款責任額，如此應該領到幾張榮譽狀？

黨內人士透露，郭台銘在前主席洪秀柱時代以母親名義借給國民黨四千五百萬元，隔年一月國民黨領到一億六千多萬政黨補助款，郭要求還款。由於國民黨還款後，剩下來的錢難撐個把月，黨中央一度考量企業與個人捐政治獻金都有上限，但黨員捐特別黨費應該沒有上限，因此透過某位曾經擔任黨內要職的大老詢問郭，能否回復黨員身分，並將這四千五百萬元當作特別黨費，直接捐給黨？但郭沒答應捐錢，也沒有辦理回復黨籍。

除了掀舊帳，國民黨昨於官方臉書貼出郭台銘四月領取黨員榮譽狀，以及五月「吳郭會」後記者會的公開談話影片，小編並以極度諷刺的口吻寫下，「郭董，你曾說會盡全力支持經過黨初選制度產生的候選人，現在呢？」

文中還寫到，「貴為榮譽黨員的郭董，小編相信你懂主席與中央為了此次初選的辛勞，也相信你不會就這樣離開黨，做出對黨不利的事，結果，你給我退黨！」

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