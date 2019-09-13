撐港反極權 台港音樂人929上街

2019-09-13

爭取來台遊行 何韻詩：中國收窄言論自由 使人活在恐懼

〔記者呂伊萱、彭琬馨／台北報導〕逾百民間團體發起「九二九台港大遊行─撐港反極權」，台港音樂人何韻詩、楊大正與巴奈等人昨一同號召各界響應遊行活動。何韻詩說，香港人無路可退，但仍然堅定且不孤獨，她得知這場遊行時很感動，屆時也將爭取到台灣，希望親自與大家一起撐港反極權。

台灣青年民主協會、台灣公民陣線、香港邊城青年與台灣學生聯合會等上百個民間團體發起這場遊行，公布連署短短三天，已超過二十個公民團體加入主辦、八十個公民團體連署聲援。遊行四項主張為「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」與「庇護機制，刻不容緩」。

何韻詩、楊大正、巴奈、拍謝少年、勞動服務、張雅淳、林理惠等港台音樂人，昨與台灣青年民主協會理事長林彥廷和香港邊城青年代表Dora一同召開記者會，號召各界響應遊行活動。

何韻詩說，打壓已使香港人無路可退，但仍然堅定且並不孤獨，這已不只是香港人獨自面對的抗爭，因世界各地都出現自我審查現象，顯示中國力量使人民和機構的言論自由不斷收窄。

何韻詩也提到，音樂和藝術在這場抗爭裡佔有非常重要的位置，而現在演藝圈、絕大部分人都活在很大恐懼裡，不敢再發聲，失去了自由，「很多人覺得我失去很多，但他們才是真正失去重要東西的一群。」

何韻詩說，香港抗爭走到今天快要一百天，「我的答案就是民眾」，每個群眾要醒覺，站起來為自由人權抗爭，她接下來將赴美出席國會聽證，也將爭取來台參加遊行，和大家走在一起。

楊大正：告訴中國 我們和香港在一起

楊大正呼籲大家一起勇敢走下去，「告訴中國我們和香港站在一起，告訴世界我們和普世人權站在一起。」巴奈哽咽說起自身原住民生命經驗，是「一點一滴讓人權自由尊嚴在自身展現出來」，但現在香港卻「絕望地看著尊嚴一點一點失去」。

邊城青年代表Dora感謝一直撐香港的台灣人，也希望有更多台灣人站出來一起反極權。

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