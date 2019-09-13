馬英九哽咽相勸 郭辦：有人「人在曹營心在漢」

2019-09-13

〔記者陳柔蓁／台北報導〕針對由國民黨前主席連戰發起、大老聯名刊登的「團結、奮鬥、救中華民國」廣告。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨透露，九月八日韓國瑜首場新北市造勢的前幾天，馬英九前總統曾拜會郭台銘，希望團結以大局為重，更希望郭台銘想清楚，情緒激動、數度哽咽，郭則勸馬不要去造勢，但馬還是去了、被噓下台，「讓人很心痛」；她不去點名國民黨有哪些人「人在曹營心在漢」，但相信這些人都心知肚明。

「台灣人民不會認同迂腐政黨」

蔡沁瑜說，韓國瑜在新北舉辦造勢活動前，馬英九曾拜會郭台銘，郭當時建議馬不要去造勢，結果被噓下台，郭對馬前總統遭受此待遇很心痛，這是對馬的一種羞辱，也讓郭台銘感受到政黨束縛與政黨理念讓人無法選擇對的方向。

蔡沁瑜表示，看到這份中國國民黨大老們聯名刊登的廣告，郭先生可以理解他們的擔憂，「但這名單上的人，有多少人是人在曹營心在漢」；因此，我們更擔憂的是，如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這與郭先生當時返回國民黨的初衷，是完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨。

郭董副手 傳推薦李紀珠、張善政

至於外傳郭是因為看到交情匪淺的前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌也在連署名單內，才憤而宣布退黨？蔡沁瑜強調，「聲明的確是因素之一，也不能說是最後一根稻草，緣分到了就畫下句點」；「退黨是郭台銘先生的個人決定和意志，跟馬前總統無關……郭台銘退黨，這是這麼長久以來，心境的表達。」

外傳郭台銘若決定參選總統，其副手人選之一將是新光金控副董事長李紀珠、甚至傳出擔任韓國瑜國政顧問團總召的張善政也在徵詢名單？郭辦僅回應，這兩位都是外界臆測，感謝媒體建議，為郭台銘推薦副手人選。

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