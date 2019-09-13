還是要鍘郭台銘 藍營：國民黨又不是菜市場

2019-09-13

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨天宣布退黨，但尚未正式宣布參選總統，據了解，國民黨內研究後認定，郭台銘的言行已經構成國民黨黨紀大刀開鍘的要件，亦即違反「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」中可以撤銷或開除黨籍的「黨員公開聲明退黨有損黨譽」情形，待循地方黨部提報事證，黨中央即可啟動相關作業流程，拍板定案。

據指出，郭台銘在親筆退黨聲明中，不但批評國民黨「不該成為個人利益及權力分贓的平台」，還宣稱他個人再多努力，也撼動不了「現有國民黨的分贓與腐朽文化」，這些都已經符合「黨員公開聲明退黨有損黨譽」的態樣。

「請問黨哪一點對不起你？」

國民黨組發會主委李哲華也重砲抨擊郭台銘，「請問國民黨哪一點對不起你？先把退黨理由講清楚！如果只是為了規避之前在中常會廳表態參選所做出過的承諾，過幾天之後再以獨立身分宣布參選，國民黨又不是菜市場，讓你想來就來，說走就走！」

至於先前國民黨主席吳敦義頒發給郭台銘的榮譽黨員證書要如何處理？李哲華說，「他可能自己也會退回吧？他難道還有臉繼續收藏那一張榮譽黨員證嗎？」

「國民黨向郭借的錢早就歸還」

李哲華並嗆郭，國民黨向他借的錢早就歸還，而且那是前主席洪秀柱時代借的，自吳敦義擔任黨主席後從來沒有向郭借過一毛錢。

媒體詢問支持郭台銘的黨員是否也會被開鍘？考紀會主委魏平政指出，要視郭台銘是否已經正式參選，凡是黨員替非國民黨提名的總統或立委參選人助選，都會依黨紀處理。

郭台銘辦公室昨天下午前往地方黨部辦理退黨程序，國民黨文傳會代理主委程美華發表聲明抨擊郭台銘，既知國民黨難如其意，卻欲藉參選總統重返國民黨，並有模有樣的接受榮譽黨員之殊榮，當時他分別向總理孫中山、總裁蔣中正以及前主席蔣經國遺像，共行了九個禮，難道他是在欺騙死去的領導人？還是放煙幕迷惑了全國人民？要選就選吧！何苦演出這段戲。

被視為與郭台銘關係良好的前總統馬英九辦公室昨表示，「黨都有相關規定，我們沒有評論。」

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