撐港反極權 台灣29日大遊行

2019-09-11

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒一行人上週訪台時表示，期盼在十月一日中共建政七十年的國慶之前，台灣能舉辦大遊行力挺香港。多個台灣民間團體已決定在九月廿九日下午三時到晚間九時，發起「九二九台港大遊行—撐港反極權」遊行與晚會，展現台港同心對抗極權的意志。

此次台港大遊行，由台灣青年民主協會、台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會發起，並與經濟民主連合、長老教會、台灣人權促進會等民團主辦。至於是否邀請民進黨與時代力量參與？發起人之一「經民連」召集人賴中強表示，歡迎政黨參加，遊行也提出四點主張：一、五大訴求，缺一不可；二、拒絕「一中和平協議」；三、港台同學，齊上齊落；四、庇護機制，刻不容緩。

賴中強指出，黃之鋒雖提到希望台灣能辦大遊行，但這次遊行其實是四個發起團體早就規劃的。由於前一天、九月廿八日是香港「雨傘革命」五週年，當天在香港也會有遊行活動，歡迎香港朋友參加完香港活動後，隔天也能繼續參與台北的遊行與晚會。

主辦單位強調，香港的例子是血淋淋的證明：證明「一國兩制」、失去民主法治後，無論政府施政多不得民意、盡失人心，都仍有可能持續推行，即使佔總人口三分之一的民眾上街抗議，也無法扭轉一意孤行的政權。台灣人要站出來，大聲地對「一國兩制」說不，捍衛台灣的主權地位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法